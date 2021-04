Lassan térnek vissza a vásárlók Vásárhelyen

Óvatos boltosok és vásárlás jellemzi a nyitás utáni első két napot Vásárhelyen, Makón és Csongrádon. A vártnál lassabban éledeznek a városok, főként a szépészeti szolgáltatások lendültek fel.

Vegyes képet mutatott tegnap a vásárhelyi belváros a szerdai nyitás után. Az üzlettulajdonosok egy részét váratlanul érhette a rendelkezés enyhítése, így nem egy ékszerüzlet például zárva tartott, de a népszerű használtruha-üzletek sem mind fogadták vásárlóikat.

A főutca sarki üzletében hagyományosan már délelőtt sok a nézelődő, most szerdán és csütörtökön is lassabban gyűltek a vásárlók. Talán mindenki óvatos, így a vártnál lassabban tér vissza az élet az utcákra és a boltokba. Az eladók is azt erősítették meg, hogy bár vannak betérők, mégis több emberre számítottak az újranyitással.

Oltásra várva óvatosan

Tábitné Marika azt mesélte, hogy az ismerősei közül többen is a közelmúltban estek át a fertőzésen, és emiatt a korábbinál is jobban figyel a megelőzésre. Örül a nyitásnak, de főleg azért, mert ez talán azt jelzi, egyszer a járvány végére érhetünk. A szükséges dolgokat meg tudták venni az elmúlt hetekben, így továbbra is csak a legfontosabb vásárlásokra szorítkoznak.

Majd a nagyobb átoltottság után visszatérnek a megszokott helyeikre.

Szabó Szilvia viszont már nagyon várta, hogy a ru­házati boltok, de főleg a kedvenc turkálója megnyisson. Ő ugyanis nem csak magának vagy kedvtelésből vásárolgat, a három gyerekük elképesztő gyorsasággal növik ki a holmijaikat, muszáj új tavaszi cipőt, nadrágot vennie. De elővigyázatos ő is, ügyel a távolságtartásra, a maszkra és a kézfertőtlenítésre. Tapasztalata szerint ezt minden boltban figyelik az eladók. Azonnal jelzik, ha egy vásárló esetleg elfelejtené valamelyiket.

Létszámkorlátozás

A négyzetméter alapú korlátozást többféleképpen igyekeznek betartani. A kisebb üzletek jól látható méretben már a bejárati ajtóra kifüggesztették, hogy alapterületük alapján hány főt fogadhatnak egyszerre.

A nagyobb boltoknál ezt zömében a bevásárlókosarakkal oldják meg.

Arra tett csipogókat például a ruhákat és háztartási holmikat is árusító lánc makói és vásárhelyi üzletében is. Ráadásul azonnal fertőtlenítenek minden darabot a be- és kijáratnál. A vásárhelyi központi élelmiszerüzletben szintén a kosarak darabszámát követik, de külön fertőtlenítést ottjártunkkor nem lehetett látni. Ugyanakkor egyből rászólnak arra, aki anélkül lép be a bolt területére.

Felpörög a szépségipar

A fodrászok, manikűrösök és kozmetikusok naptára viszont ismét gyorsan megtelt. Folyamatosan időpontokat egyeztetnek. A csongrádi szolgáltatók is izgatottan várták az újranyitást, a hajszalont vezető Ora­­vecz Roland lapunknak el­mondta, épp előtte kapta meg a védőoltását.

– Nagyon örültünk, hogy újra dolgozhatunk. A bejelentés után egész este takarítottunk, átfertőtlenítettünk mindent, hogy másnap reggel már fogadhassuk a vendégeket.

Ren­­getegen jelentkeztek be, azóta is folyamatosan csörög a telefon, és jönnek az üzenetek

– számolt be a Délmagyarországnak a helyzetről a csongrádi fodrász.

Az egyik népszerű vásárhelyi fodrász, Virág-Kis Márta úgy fogalmazott: reggeltől es­­tig dolgoznak, így is körülbelül két hét kell ahhoz, hogy utolérjék magukat és a megszokott időpontokat. Sok a korábbi lemondás pótlása, de a legtöbb vendégnek megvan a naptárban a következő, már előre egyeztetett alkalma. Tapasztalata szerint mindenki türelemmel kivárta a nyitást.

– A vendégeimmel együtt valóságos felszabadulásként élem meg, hogy végre újra ki­­nyithattam – mondta lelkesen Szilágyi Daniella makói férfifodrász.

Túlzás nélkül lehet mondani, hogy tegnap a vendégek egymás kezébe adták a kilincset a borbélyüzletben.

Amikor közösségi oldalán közzétette, hogy – a megfelelő korlátozások mellett – újra dolgozik, szinte percenként csipogott a telefonja, jelezve, hogy valaki foglalt az online naptárban. Ez a hét szinte percek alatt telt be, de nem sokkal később a jövő hét is, és már az utána következőben is csak néhány szabad hely van. Többen személyesen hívták fel, azt hitték, elromlott a naptár, mert korábban mindig találtak maguknak helyet.

– Kicsit megterhelő, de na­gyon jól érzem magam. Gyorsan telik a nap – mondta két vendég között a pár perces szünetben.