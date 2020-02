Makó is zöldváros lesz

Környezettudatossági intézkedések kidolgozása és megvalósítása folyik a városban.

Bár szakemberek bevonásával még folyik a részletek kidolgozása, egyes területeken már a megvalósítása is zajlik annak a tízéves programnak, ami azt célozza, hogy Makó legyen környezettudatos város – mondta el a napokban, a fürdőnél kihelyezett kupakgyűjtő fémszív átadásakor Farkas Éva Erzsébet polgármester. Emlékeztetett rá, hogy nemrégiben ötszáz szil- és kőrisfát ültettek el a város szélén, és hogy a Maros-parton további négy hektárnyi terület erdősítése indult meg uniós források felhasználásával. Az elkövetkező években összesen tíz hektárt fognak fákkal beültetni a Maros-parti városban. Közben a már meglévő zöldterületekre is odafigyel a város.

Folyik a védett fák felmérése, hetven százalékukat már megvizsgálták a szakemberek. Az derült ki eddig – hívta fel rá a figyelmet a polgármester –, hogy nagy részük beteg. Amelyik megmenthető, annak a gyógykezelését hamarosan megkezdik, a többi növényt kivágják és pótolni fogják.

Makón egyébként jelenleg hatvanhét védett fa van – ezek közül a két legidősebb a több mint kétszáz éves Megyeház utcai kocsányos tölgy, illetve a Szent István téri szilfa, ami nyolcvanesztendős. A zöldterületek nagysága százhúsz hektárnyi a településen. A városban zajló fejlesztések, például a Hagymatikum bővítése miatt, sok parkoló kialakítása várható.

– Ezeknél is ügyelni fogunk arra, hogy harmóniában legyenek a környező zöldterületekkel – ígérte Farkas Éva Erzsébet. A polgármester azt is elmondta, hogy – az országos programhoz csatlakozva – helyi szinten is segíteni fogják a napelemek elterjedését, illetve hogy a városháza példát fog mutatni abban, hogy a PET-palackok helyett ballonos automatákból nyerik az ásványvizet. Ezt a megoldást be fogják vezetni az önkormányzati intézményeknél is.