Nem kérik vissza Nagykopáncsot Tótkomlóstól

Nagyér akár hónapokon belül visszakaphatja a régi nevét. Nagymajláth lesz újra, ahogyan a települést az 1843-as alapítástól a Rákosi-korszakig hívták.

– Jelenleg a földrajzinév-bizottság vizsgálja a kérelmünket. Nem hinnénk, hogy bármilyen problémába ütköznénk. Reménykedve várjuk a döntés megszületését – mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere.

Nincs területi igény

A nagyéri képviselő-testület a 2018-as helyhatósági választás után egyhangúlag döntött a névváltoztatásról. Úgy volt, hogy 2019 tavaszán népszavazást tartanak, hogy szondázzák, a lakosság is egyetért-e ezzel.

– Erre nem került sor, mert mint kiderült, csak akkor kellett volna népszavazást tartani, ha területi igénnyel is fellépünk. Hajdan Nagykopáncs is hozzánk tartozott, valószínűleg a megyehatár rendezésekor csatolták Tótkomlóshoz. Érdekesség, hogy a nagykopáncsiak születé­­si és halotti anyakönyvét mi adjuk ki. Ez így marad továbbra is, de nekünk nincsenek területi igényeink, nem kérjük vissza Nagykopáncsot Tótkomlóstól – tudtuk meg a polgármestertől.

Arról is beszélt, hogy már nem új keletű a névváltoztatási igény, csak előbb a település fejlesztése élvezett prioritást.

Gyűlölték a grófi nevet

Nagymajláth 1843-tól létezik. Az amerikai dohány a francia háború és a kontinentális zárlat miatt nem, vagy csak nehézkesen jutott el Európába, ezért lé­­tesítették Magyarországon is a dohánykertész falvakat. Majláth György, a Temesvári Császári Kincstartóság adminisztrátora, mostani szóhasználattal igazgatója, későbbi országbíró telepítette 1843-ban a Székegyházi pusztán, innen ered a név is. Ezt a nevet viselte a település több mint 100 éven át.

A Rákosi-diktatúra helyi kiszolgálóinak azonban szúrta a szemét, hogy egy grófról nevezték el a falut, ezért 1952. július 1-jén Nagyérre változtatták a nevét, a falu határában folyó Nagy-ér után.

Nem kerül pénzbe

Ha a földrajzinév-bizottság jóváhagyja a nagyériek kérelmét, az a köztársasági elnök elé kerül. Az aláírás után történhet meg a névváltoztatás, akkor az a lakosságnak nem jár sem anyagi áldozattal, sem pedig utánajárással. Az okmányirodában sem kell majd sorban állni a lakcímkártyákért, mindenki postán kapja meg automatikusan. A vállalkozóknak viszont le kell cserélniük a bélyegzőiket. Ha szükséges, ennek költségeit az önkormányzat magára vállalja.