Új gyermekmentő eszközöket kapott a mórahalmi mentőállomás

A mórahalmi mentőállomás tavaly ősszel egymillió forintot nyert egy pályázaton gyermekmentő eszközök beszerzésére.

Mint megírtuk, Csongrád megyéből egyedül a mórahalmi mentőállomás nyert azon a műszerbeszerzési pályázaton, amelyet gyermekek gyógyításának segítésére írtak ki. Közel egymillió forint értékben kaptak mindennapi gyógyításhoz, illetve az életmentéshez szükséges műszereket. Az eszközöket egy millió forint összértékben választhatta meg a mentőállomás tavaly ősszel, melyek közül egyet azóta már kétszer is sikeresen alkalmaztak a gyakorlatban.

A mórahalmiak kaptak például egy gyermekek méreteinek megfelelő gerinchordágyat, extra kicsi medencerögzítő, amely szintén lesz a csomagban, fájdalom- és vérzéscsillapításra is alkalmas, például medence- vagy ­combcsonttörötteknél. A kis- és nagy gyermekeknek felszerelt sürgősségi táska ugyancsak azt a célt szolgálja majd, hogy a lélegeztetőmaszktól a törésrögzítő eszközökig minden olyan esetben álljon rendelkezésre, amely leginkább megfelel a sérült fiatalok testméreteinek.

A kollégák kértek és kaptak egy vákuummatracot is. Ez minden mentőautóban van, felnőtteknél is használható, hiszen felveszi a test formáját. Hordágyon szállításkor sokkal biztonságosabb, ha ezt is használjuk, mert mozdulatlanul tartja a sérültet. A mórahalmi mentőállomás 2019-ben közel 2500 esetfeladatot látott el, ebből száz esetben láttak el gyereket.

A mórahalmiak mindezeken túl kaptak egy úgynevezett intraosszeális fúrót gyermektűkészlettel, amit abban az esetben használnak, ha nem tudnak vénát biztosítani. Bizonyos esetekben, ha például folyadékvesztés miatt kiszáradt, kisgyermekeknél nagyon nehéz megtalálni azokat a vénákat, amelyeken keresztül gyógyszert lehet beadni, vagy folyadékot pótolni. Folyadékvesztéskor a vénák összeesnek, amit így nehéz megtalálni, ez az eszköz egy fúró, ami gyermekek és felnőttek esetében is használható, a sípcsontot fúrják meg és a csontvelőbe juttatják a gyógyszert, infúziót.