Még nem érkezett kérelem a Kúriához a Szeviép-ügyben

Még ebben a félévben dönthet a Kúria arról, hogy hogyan folytatódjon a Szeviép-ügy, de egyelőre semmilyen jogorvoslati kérelem nem érkezett hozzájuk. A hosszú évek óta tartó büntetőper fellebbezések miatt kerül a Kúria elé.

Tovább húzódik az amúgy is hosszú évek óta tartó Szeviép-­ügy, miután a harmadfokon el­­járó Pécsi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a Szegedi Já­­rás­­­bíróság elmarasztaló és a Szegedi Törvényszék felmentő ítéletét is a július 30-i tárgyalásán, és a másodfokú tárgyalás megismétléséről döntött – írtuk korábban. Arról azonban, hogy hogyan folytatódik tovább az ügy, még nem tudni, mert az ítélet ellen az ügyészég és a tárgyaláson jelenlévő vádlott is fellebbezett. Ez pedig azt jelenti, hogy az ügy a Kúria elé kerül. Ide azonban még nem érkeztek iratok.

– Az ön által említett ügyben felülvizsgálat, illetve fellebbezés vagy törvényesség érdekében benyújtott rendkívüli jogorvos­lat nem érkezett a Kúriára – mondta a Délmagyarországnak a Kúria sajtófőnöke. Erdei Krisztián hozzátette, hogy amennyiben érkezik ilyen, a Kúria azt az eljárásrendi szabályoknak megfelelően bírálja el, így a ha­táridők tekintetében is az általános szabályok vonatkoznak a felülvizsgálatra, fellebbezésre.