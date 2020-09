Még várják a gyermekek alkotásait a Csongrád-Csanád megyei tűzoltók!

A tűzoltók minden évben meghirdetik országos rajzpályázatukat. Arra kíváncsiak, hogy a gyermekek hogyan látják munkájukat, milyen kép él a fejükben a tűzoltói hivatásról. Az elmúlt években is nagy sikere volt az alkotói pályázatnak, minden alkalommal több száz izgalmas alkotás érkezett a megyei igazgatóságra.

Idén szeptember 30-ig lehet benyújtani az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatának pályaműveit. Az alkotásokat változatlanul személyesen, postai úton vagy e-mailen a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz lehet eljuttatni.

A tűzoltók olyan alkotásokat várnak, amelyeken keresztül az óvodások és az iskolások megmutatják, hogyan látják a tűzmegelőzést és a tűzvédelmet, a tűzoltói hivatást. Az óvodásoktól egyénileg készített szabadkézi rajzokat vagy csoportos alkotásokat, illetve kézműves remekműveket várnak. Az iskolások három korcsoportban (6-10 éves, 11-14 éves, valamint 15-18 éves kor között) pályázhatnak. Ők szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset vagy mesét is, esetleg készíthetnek számítógépes programot. A pályázat felmenő rendszerű, első körben megyei szinten bírálják el a beérkezett műveket. A megyei szinten nyertes alkotások az országos versenyben is részt vesznek.

Benyújtás módja: alkotástól függően személyesen, postai úton vagy e-mailen, a korcsoport és kategória megjelöléssel a katasztrófavédelmi igazgatóság részére.

Minden részletet megtalál az alábbi linken:

https://csongrad.katasztrofavedelem.hu/24145/hirek/236008/tolodik-az-alkotoi-palyazat-palyamuveinek-beadasi-hatarideje