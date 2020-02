Megemelt bért kapnak a szociális szféra dolgozói

Tíz év alatt duplájára nőtt a szociális dolgozók bére hazánkban. Számukra 14 százalékos emeléssel indult az év, Szegeden például a Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat dolgozóinak is.

Tizennégy százalékkal nőtt január elsejei hatállyal a szociális szférában dolgozók fizetése – ezt az emberi erőforrások minisztere jelentette be budapesti sajtótájékoztatóján. Kásler Miklós ismertette, a béremelés tartalmazza a minimálbér és a garantált bérminimum nyolcszázalékos emelését, valamint ezen felül további hat százalékkal emelkedik a szociális ágazat dolgozóinak a fizetése. Az intézkedés 84 ezer állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartású intézményben dolgozót érint, átlagosan harmincezer forinttal nő a bruttó bérük.

Lapunk kérdésére a Szeged–Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat vezetője, Ritz Judit elmondta, minden ilyen emelést követően a foglalkoztatók között elsőként utalják át a megemelt béreket a dolgozóiknak, a magasabb fizetésről szóló bérpapírokat már alá is írták mindannyian.

– Minden ilyen intézkedésnek örülünk, azt gondolom, ez reális emelés. Főként a szakdolgozóink örülnek ennek, hiszen végre ők is érintettek a magasabb fizetésben, érzik ők is, hogy megbecsülik a munkájukat – emelte ki a főigazgató.

A dolgozók februárban már az emelt összegű minimálbér és a garantált bérminimum-emelés miatti magasabb összeget kapták meg, márciusban pedig a január hónapra járó, az ágazati emelés miatti különbözetet és a február hónapra járó illetményt egyidejűleg kapják meg a dolgozók.

Megtudtuk, míg a legalacsonyabb illetmény a szociális ágazatban a tavalyi év során 155 ezer forint volt, idén már csaknem 177 ezer forint, a legmagasabb pedig 415 ezer forintról 473 ezer forintra emelkedett. Így összességében elmondható, hogy a korábbi és a mostani béremeléseket összevetve az elmúlt tíz évben megduplázta a szociális szférában dolgozók bérét a kormány.