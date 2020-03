Megvan a makói költségvetés

Vita volt, de a többség végül elfogadta a város költségét a tegnapi rendkívüli ülésen. A büdzsé lényegében nem változott, csak annyit, hogy – Lázár János javaslatának megfelelően – szeptember 30-ig felfüggesztik bizonyos juttatások kifizetését.

Változatlan maradt az egy hete visszavont költségvetési javaslat Makón, de a képviselőkkel történt egyeztetés után a határozat szövegén módosítottak – derült ki a tegnapi ülésen. Kruzslicz-Bodnár Gréta jegyző erről elmondta: a kevesebb adóbevétel miatt a nem kötelező feladatokra és az önként vállalt kötelezettségekre csak azt követően lehet költeni, ha bejönnek az adóbevételek, és május 30-ig átvilágítják az intézményeket. Arra külön ügyeltek, hogy a felfüggesztés az egészségügyi jellegű kiadásokat – a Kálvin-rendelő felépítése, a gyógyszertámogatás, a szülészet és a mentők támogatása, a bárányhimlő elleni oltás – ne érintse.

Mucsi feloszlatást javasolt

A költségvetést Mucsi Tamás (DK) bírálta élesen. Szerinte felesleges a Trianon emlékévre elkölteni 30 milliót, el lehet vonni a tévé 41 milliójából 17-et, és az Egyesített Népjóléti Intézmény kommunikációra fordított 6 milliója is érthetetlen. Czirbus Gábor alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a nehéz pénzügyi helyzet amiatt állt elő, hogy egy nagy adózó 200 millióval kevesebb helyi adót fizet, Mágori András Fidesz-frakcióvezető pedig azt, hogy a vis maiorra reagálni kell. Mucsi Tamás a vita végén még azt is bedobta, hogy oszlassa fel magát a testület, mert a Fidesz becsapta a makóiakat. Mágori András erre azt mondta, 10 éves programmal nyert a Fidesz, így az ötletnek most semmi értelme, párttársa, Hadik György, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke pedig azt, hogy az előterjesztés ebben a formában nem is jogszerű.

Nyelvbotlás vagy freudi elszólás?

Az ülésen egyébként Hadik György ismét visszavonta egy kifejezését. Emlékezetes: egy hete a büdzsét a megszorítás költségvetésének nevezte, aztán visszavonta, most pedig azt mondta, hogy az ország recesszióban van. Ezt párttársa, Mágori András korrigálta. Mucsi szerint ez Hadik részéről freudi elszólás volt. De kiigazították Mucsit is, aki szerint a városvezetés csődközeli helyzetbe kormányozta Makót. Hadik válasza: szó sincs csődről, az önkormányzatnak nincs adóssága, likviditási probléma sincs és hitelt sem vesz fel, a jegyző és a pénzügyi iroda vezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a büdzsé kiadási és bevételi oldala egyensúlyban van.