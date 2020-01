Mórahalmi gyilkosság: szakácsnak készült a meggyilkolt fiú – Sosem panaszkodott családjára

Megölte testvérét és felgyújtotta a házat egy mórahalmi férfi múlt héten. A tűzben a család mindene odaveszett. A település polgármestere szerint nem igaz az, amit az egyik kereskedelmi televízió híradójában megszólaló nő mondott, a fiúk apja nem bántotta egyik gyermekét sem.

Jól ismerte a meggyilkolt fiút Németh István is, aki korábban a Varga Csárdát üzemeltette. Ő azt mondta, 2017 tavaszán vették fel őt tanulónak.

– Akkor is az édesapjával érkezett, közösen kérdezték, hogy fel tudjuk-e venni tanulónak. Ismertem őket én is, és fel is vettük az akkor még kis­srácot, aki egy hét múlva úgy beilleszkedett a csapatba, hogy rövidesen ő lett a csárda kis kedvence – emlékezett Németh István, aki azt is mondta, hogy májusban végzett volna a fiú, és maradt is volna a csárdában, már teljes állású szakácsként.

A polgármester szavaival egyébként Németh István és Mucsi György is egyetért. Mindketten azt mondták, hogy a fiúnak sosem volt egy hangos szava, nem panaszkodott a családjára, kizárt, hogy bántotta volna az apja. Kiegyensúlyozott fiatalnak tűnt mindenki szerint.

– Ismerjük a család teljes történetét, húsz éve itt élnek. Ismerjük az apa erőfeszítéseit, hogy a családot méltó körülmények között elhelyezze, gondoskodjon róluk, sosem bántotta volna a gyerekeit – mondta Nógrádi Zoltán, aki hozzátette, hogy semmi olyasmi nem történt, ami a riportban elhangzott. Részéletek itt>>

Találkoztunk Mórahalom társadalmi megbízású alpolgármesterével is, aki jól ismeri a családot. Mucsi György elmondta, hogy először az apa, Zoltán érkezett a településre, olyan 26-27 éve Székelyföldről. Ahogy akkoriban a többiek, akik onnan érkeztek, először alkalmi munkákat vállalt, de nem sokkal később már állandó munkahelye volt. Részletek itt>>



Azt állította az RTL Híradóban múlt szombati kiadásában egy megszólaló, hogy a Mórahalmon meggyilkolt 18 éves fiút, aki az apjával élt együtt, a férfi rendszeresen bántalmazta. Eztán kereste meg lapunkat a település polgármestere, aki éppen az ellenkezőjét mondta ennek.

További részleteket is megtudhatnak lapunkban és rövidesen nálunk is megtudhatják, mit mondott a meggyilkolt fiú munkahelyének, a Varga csárda korábbi tulajdonosa is.