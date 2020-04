Mórahalmon is jelen van a koronavírus – a polgármester videója

A mórahalmi piacot nem zárták be, de a szabályszegőkre jobban figyelnek.

Nógrádi Zoltán Youtube videójában többek között azt is elmondta, hogy a jelenlegi kijárási korlátozásokon túl nem hoz szigorúbb intézkedéseket, de a szabályszegéseket komolyabban veszik és büntetik.

A húsvét ideje alatt a piacot nem zárják be, de itt szükség volt különleges intézkedésekre. Mivel kültéren tilos húsárut vagy tejterméket árusítani, ezért a benti üzletekben ez továbbra is működhet, viszont vásárló az üzletekbe nem léphet be. Az eladó egy kis ablakon keresztül fogja kiadni ezeket a termékeket.

Azokat sem hagyják magukra, akik bezárva érzik magukat, vagy egyedül maradtak. Nógrádi Zoltán kiemelte, hogy akiket az önkormányzat nem keresett még meg, de szükségét érzik, az telefonáljon az ügyeleti számok valamelyikére, mert mindenkiről szeretnének tudni, és mindenkinek szeretnének segíteni.

Az önkormányzat ügyeleti számai 7-17 óráig elérhetőek:

06/30- 7191-709

06/70/3123-103

A mórahalmi polgármester kiemelte, hogy a szabályok betartása fontos. A kijárási korlátozást be kell tartani, a kirívó magatartást, a szabályszegést büntetni fogják a közösség védelmében. A legifjabb generáció most tapasztalja meg, mik azok, amik teljesen átalakíthatják az életünk működését, és most tanulják meg tőlünk, hogyan kezeljék ezt, ha esetleg az ő életükben is előfordulna hasonló esemény.