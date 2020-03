Nagymágocson az önkormányzat akár házhoz is viszi az otthonmaradó tanulók ebédjét

A nagymágocsi önkormányzat a jövő héttől érvényes távoktatás ellenére is biztosítja minden gyermek számára a napi étkezést – írta a hivatalos Facebook oldalán Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

– A távoktatás nem szünetet jelent, hanem speciális tanulási formát, tehát a gyermeknek otthon, számítógép segítségével kell tanulnia. Ezek részleteiről Varga Ferenc igazgató ad majd felvilágosítást, amennyiben a kormányzati döntéshozók ismertetik az iskolákkal a programtervet. Önkormányzatunk továbbra is biztosítja minden gyermeknek a napi étkezést, amennyiben ezt igénylik a szülők. A felcimkézett ételhordót hétfő reggel kell eljuttatni a Szociális és Gyermekétkeztetési Konyhára. Az önkormányzat ingyenesen házhoz szállítja a tízórait, ebédet és az uzsonnát. Az étkezés számlázása a megszokott módon történik majd.

Szebellédi Endre azt is leírta, Varga Ferencet, a Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola igazgatóját felkérte, mérje fel, hány gyermek nem rendelkezik otthon számítógéppel, internettel. Számukra az önkormányzat biztosítja a szükséges feltételeket.

A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde továbbra is nyitva tart. Sok szülő ugyanis nem tudja megoldani a legkisebbek felügyeletét.

– Az intézményben kiemelt szintű a fertőtlenítés. Aki úgy dönt, hogy mégsem hozza gyermekét, továbbra is jogosult a napi élelmiszerellátásra. Ezt az intézményvezető felé kell jelezni.

A polgármester felhívta a figyelmet, csak egészséges gyermek látogassa az intézményt. Azt is kérte, hogy a polgármesteri hivatalban rendkívüli esetben intézzék személyesen az ügyeket.

– A háziorvosoknál a rendelés folyamatos, de azt kérjük, a legszükségesebb esetben látogassák a rendelőt. Gyógyszert telefonon is fel lehet íratni. A gyógyszertárba most egyesével lehet bemenni – írta a polgármester, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a Kastélyotthonban tilos a látogatás és a kastélyparkba sem lehet bemenni.