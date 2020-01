Nálunk maradnak a felhők és a nedves időjárás

Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, hétfőn délutántól azonban már nagyobb területen csökkenhet, szakadozhat a felhőzet. Vasárnap késő estig az Alpokalján eső, havas eső, a Rábánál és attól kissé keletebbre már inkább hó eshet. A Dunántúl keleti felén és attól keletebbre gyenge havazás, hószállingózás, ónos szitálás bárhol kialakulhat továbbra is. Az éjszaka első felében fokozatosan megszűnik a csapadék. Általában gyenge lesz a légmozgás, de a Nyugat-Dunántúlon megélénkül, vasárnap olykor még meg is erősödik az északi szél.

Hétfőn borongós, párás, helyenként ködös időre ébredhetünk, néhol még szállingózhat a hó, majd napközben mindenhol megszűnik a csapadék, a déli-délkeleti tájak kivételével többfelé felszakadozhat kissé a felhőzet, és időnként a nap is kisüthet.