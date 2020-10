Napos, szép szombatunk lesz

Délutánig erősen felhős lesz az ég, elszórtan kisebb eső is kialakul. Délután aztán északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Az északnyugati szél többfelé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet reggel 6-12, délután 15-19°C között valószínű. – írja a Köpönyeg.hu.

Névnapok

Salamon, Arétász, Gilbert, Gilberta, Gilgames, Harald, Herald, Herold, Ráchel, Rafael, Ráfis, Ráhel, Rákhel, Rákis, Salvador

Ezen a napon történt

1273 – Habsburg Rudolf német királyt megkoronázták Aachenben

1625 – Esterházy Miklóst Magyarország nádorává választják

1648 – A vesztfáliai békével lezárul a harmincéves háború. Elismerik Svájc és Hollandia függetlenségét.

1795 – Harmadik alkalommal osztják fel Lengyelországot. Területét Poroszország, az Orosz Birodalom és Ausztria kebelezik be.

1849 – Haynau kiadja Magyarország ideiglenes katonai közigazgatási szervezetéről szóló rendeletét: Erdélyt, Horvátországot és a Muraközt leválasztja a Magyar Királyságról, az országot 15 kerületre osztja, a megyék megszűnnek.

1861 – Üzembe helyezik az első transzkontinentális telefonkábelt

1906 – I. Ferenc József király szentesíti a II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvainak hazahozataláról szóló törvénycikket. Az ünnepélyes temetésekre október 29-én kerül sor.

1917 – Első világháború: A tizenkettedik isonzói csata kezdete. Az osztrák-magyar támadó csapatok Caporettónál áttörik az olasz frontot, átkelnek az Isonzó folyón, a Júliai-Alpokon, a Tagliamento folyón, elfoglalják Udine várost, és előrenyomulnak a Piave folyóig.

1929 – „Fekete csütörtök” a New York-i tőzsdén, e napon robban ki az 1929-től 1933-ig tartó gazdasági világválság.

1930 – Megnyitják a balsai Tisza-hidat.

1931 – Megnyitják a George Washington-hidat New York és New Jersey között.

1937 – Szálasi Ferenc megalapítja a Magyar Nemzeti Szocialista Pártot.

1940 – Kolozsváron megnyitják a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Szegedről visszahelyezett jogi karát.

1945 – Életbe lép az ENSZ alapokmánya, ezzel formálisan is megkezdi működését az Egyesült Nemzetek Szervezete.

1956 – Nagy Imrét nevezik ki (az 1953-as után másodszor) miniszterelnöknek, aki október 28-án koalíciós kormányt alakít.

1956 – A szovjet csapatok bevonulnak Budapestre.

1970 – Salvador Allende győz a chilei elnökválasztáson.

1973 – Fegyverszünettel ér véget a jom kippuri háború, az Izraeli csapatok ekkor 105 kilométerre állnak Kairótól és 42 kilométerre Damaszkusztól.

1980 – A lengyel állami és pártvezetés engedélyezi a Szolidaritás Független Szakszervezet működését.

1990 – A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága alkotmány-ellenesnek nyilvánítja a halálbüntetést.

1991 – A Szovjetunió és Lengyelország egyezményt köt, hogy 1993 végéig a Szovjet Fegyveres Erők utolsó katonáját is kivonják Lengyelországból.

2003 – A Concorde utolsó repülése, utasszállító repülőgépként.