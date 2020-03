Négy évtizedes hagyomány a szavalóverseny

Az idei Petőfi-szavalóverseny már a negyvenedik volt a sorban, az első alkalommal 1980-ban megszervezett megmérettetés még a Petőfi Sándor Általános Iskolából indult útjára.

A versmondó seregszemle sokak örömére az iskola 2011-es megszűnésével sem szűnt meg, mára a Klauzál Gábor Általános Iskola viszi tovább a rendezvényt.

– Nyitni szerettünk volna a többi iskola felé, ezért a tantestület közösen találta ki, hogy rendezzünk különböző versenyeket. Szerveztünk énekesek találkozóját, Petőfi-kupát, és el­­indítottuk a Petőfi-szavalóversenyt is. A versmondók közül először csak a városból jöttek, aztán a járás is beszállt, majd megyei szintű lett a verseny. Az első megyei versenyt még a Petőfiben tudtuk megrendezni. Az iskola bezárása után ezek a találkozók sajnos elkoptak, de amikor Szilágyi Szilvia egykori kolléganőnk átkerült a Klau­zál-­iskolába, ő felkarolta ezt a témát, és életben tartotta a vers­mondó versenyt – emlékezett vissza Dóczi Gáborné, a Petőfi-iskola nyugalmazott címzetes igazgatónője, vagyis ahogy mindenki ismeri Szentesen, Csirike néni.

Az egykori pedagógus pályafutása alatt közel négyezer gyereket tanított, van olyan egykori tanítványa is, akinek nemcsak a gyerekét, de még az unokáját is oktatta. Ő és egykori petőfis kollégái a mai napig figyelemmel követik a Petőfi-szavalóversenyt.

– Sokan elmennek még a versenyre a régi testületből. Ha valakinek megdobban a szíve a verseny kapcsán, az nekem is ugyanolyan öröm – mondta a nyugdíjas pedagógus.