Nem álltak melléjük a roma vállalkozók, de kitartanak a makói focisták

Egyelőre felemás a mérlege a makói roma fociválogatottnak a megalakulása óta eltelt fél év végén: sokan gratuláltak nekik, támogatóik is vannak – de épp azok nem álltak melléjük, akikre a legjobban számítottak.

– Van még hova fejlődnünk: javítani kell a koordinációt, de egyébként büszke vagyok a csapatra, helytálltunk – mondta Ponczok Norbert, a makói roma válogatott játékos-edzője, a Videoton utánpótláscsapatának egykori tagja az együttes hétvégi, makói meccse után. A Givaudan kupán játszottak az apátfalvi csapat ellen, és bár 2-1-re kikaptak, nem feltartott kézzel mentek a pályára, az utolsó percig keményen küzdöttek.

A csapat megalakulásáról fél éve számoltunk be. A válogatottat egy komoly focistamúlttal rendelkező fiatalember, Horváth Gergő hívta össze főként honvédi roma fiatalokból – őt most a kapuban láttuk. Az volt a célja, hogy példát mutassanak a romák, egyúttal a magyarok felé is. A foci népszerű, könnyen hidat tud teremteni az emberek között, nekik pedig lehetőséget ad arra, hogy megmutassák, mit tudnak – fogalmazott akkor. Reményei szerint ebből elindulhat egy pozitív folyamat.

Ez csak félig-meddig sikerült – felelte, amikor rákérdeztünk. A csapat időközben megerősödött: akik nem tudták komolyan venni az edzéseket, lemorzsolódtak, de jöttek új, tehetséges fiatalok. Több kupán részt vettek, melléjük állt a helyi és a roma nemzetiségi önkormányzat is, egyesületük bejegyzése pedig folyamatban van. Sokaktól kaptak elismerő szavakat. Ugyanakkor – jegyezte meg – bár lettek új szponzoraik is, érdekes módon éppen a jómódú roma vállalkozók zárkóztak el tőlük. Azt is szomorúan vette tudomásul, hogy amikor szerettek volna segédkezni egy ételosztáson, nem fogadták őket szívesen. – Nekünk az integráció legalább olyan fontos célunk, mint megnyerni a meccseinket – jegyezte meg.

A csapat mindenesetre a hétvégén is új mezben lépett pályára, s készülnek a melegítők is. Hetente kétszer-háromszor is edzenek, és már nem a szabadtéri pályán, hanem a Szent István téri csarnokban. Horváth azt mondta, azt tervezi, hogy utánpótláscsapatot is szervez. – Évek múlva fog kiforrni, hogy működik-e ez a modell – tette hozzá.