Nem bírnak a temetői szarkákkal

Makón is el-eltűnnek a temetőkből a hozzátartozók által a sírokra vitt mécsesek, virágok, díszek. A római katolikus sírkert gondnoka, Csermák Szilvia sziszifuszi küzdelmet vív a tolvajokkal – közben a tűzesetek is egyre nagyobb gondot jelentenek.

– Mély felháborodás van a szívemben – panaszolta a napokban a lapunk által alapított, több mint 10 ezer főt számláló Facebook-csoport, a Makón élek egyik tagja. – Karácsonyra visz a temetőbe a szeretteire az ember egy kis megemlékezést, és azzal szembesül következő alkalommal, hogy ellopták. A nagyszüleim és a testvérem sírjáról is lelopták, pedig a temető két külön pontján nyugszanak – írta, és nyilván tehetetlen dühében azt is hozzátette: Száradjon le a keze, aki ilyet tesz. A poszthoz fotókat is mellékelt a valóban szép és egyedi készítésű virágdíszekről, amelyeket valaki elvitt.

A bejegyzéshez 40-en szóltak hozzá. Sokan együttérzésüket fejezték ki, mások hasonló élményükről számoltak be. Az este helyszíne a Kálvária utcai római katolikus temető, ahonnan egy évtizede azt is megírtuk: egy család gyűjtést indított, hogy a sírkert parkolóját szereljék fel kamerával, miután ott törték fel a kocsijukat és készpénzt, iratokat, mobiltelefont loptak el tőlük. Ilyen bűncselekményről nem kaptunk az utóbbi időben híradást, de a koszorúkat, gyertyákat, virágokat időről időre lopják – mindegyik temetőben.

Csermák Szilvia, a katolikus temető gondnoka a Délmagyarországnak azt mondta, a már meglévő két kamera mellé további négy beszerzését tervezik, és mobil kamerákkal is igyekeznek őrizni a területet. Bár a polgárőröknek az ünnepi időszakban már nemigen van kapacitásuk az itteni őrjáratozásra, időnként előfordul, hogy egy-egy tolvajt sikerül tetten érni. Történt ilyen a napokban is. Ugyanakkor, mivel a lopás a jog szerint kis értékű, komoly büntetésre az illető nem számíthat, így nehéz ellenük hatékonyan fellépni. – Volt, hogy a sírról kedden lelopott virágokat szerdán valaki a piacon vélte felfedezni – mondta az egyik leginkább felháborító esetről a gondnok.