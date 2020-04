Nem csak a rendkívüli helyzetben segítenek egymásnak

A rájuk jellemző rugalmassággal kezelik a többgyermekes családok a kijárási korlátozást és a kényszerű otthon maradást. A városban egyelőre még senki sem fordult segítségért közülük, de a Nagycsaládosok Országos Egyesülete már elkezdte felmérni, milyen igény van adományokra.

A koronavírus elleni küzde­lem az élet sok területén átírta a forgatókönyvet, az egyik leginkább „életbevágó” változás, hogy sok helyen a munkába járást felváltotta az otthonról dolgozás, valamint a bölcsődék, óvodák és iskolák is átmenetileg bezártak. Ez leginkább a nagycsaládosokat érinti, kiemelten pedig azokat, akiknél több kisgyerek is van otthon.

Az új körülmények ellenére nincs gond a családokban, ru­­galmasan kezelik a megváltozott élethelyzetet, a szokatlan napirendet – tájékoztatta lapunkat Erősné Szabó Mária, a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesületének elnöke.

– Szinte napi szinten tartjuk a kapcsolatot egymással telefonon, de van egy internetes csoportunk is. Úgy tapasztaltam, hogy a nagycsaládosok nagyon rugalmasan, a rájuk jellemző talpraesettséggel kezelik a helyzetet, egyáltalán nincsenek kétségbeesve. Fegyelme­zetten tudomásul vették a megváltozott körülményeket, a legtöbb család jókedvűen vé­­szeli át ezt az időszakot. Konkrét megkeresés még nem érkezett hozzánk, hogy valaki segítséget kért volna – számolt be Erősné Szabó Mária.

A nagycsaládosok helyi egyesületének programjait is érintette a kijárási korlátozás, maradtak el tavaszra tervezett rendezvények, de ez nem érinti a húsvéti készülődést, előre ké­szített kézműves csomagokkal kedveskednek a tagcsaládoknak.

– Sajnos maradtak el tavaszi programjaink, főleg a pályázatos projektjeink közül, illetve idén a húsvéti közös kézműveskedés is kimaradt. Ennek ellenére igyekszünk gondoskodni arról, hogy a családoknál változatlan maradjon a játékos ünnepi készülődés. Szendi Horváth Márta külön kis kézműves csomagokat ké­szített, amit eljuttatunk a családokhoz, erre már rengetegen jelentkeztek. Van olyan tagcsaládunk is, ahol az újszülöttől a gimnazistáig vannak gyerekek, és azt gondolná az ember, hogy belefásulnak a munkába és tanulásba, de a nagy érdeklődés a kézműves csomagokra azt mutatja, hogy még erre is van igény és energia – mondta a nagycsaládosok helyi egyesületének elnöke.

A helyzet egyelőre kiegyensúlyozottnak tűnik, emellett azért a Nagycsaládosok Országos Egyesülete felmérte a családok helyzetét, megvizsgálta a szükségleteiket, és kiderítette, hol van szükség adományokra. Helyben – bár az olyan nagycsaládokra, amelyek nem egyesületi tagok, nincs rálátásuk – nem jelentkeztek adományért, Erősné azért három családnak igényelt tartósélelmiszer-csomagot.

– Eddig úgy tűnik, nincs baj, mindenki rutinszerűen teszi a dolgát, nincsenek fennakadá­sok. Van olyan anyukánk, aki nemrég maradt egyedül négy gyerekkel, ő például na­­gyon büszke arra, hogy míg dolgozik, a nagylányai mennyit segítenek a kicsik körül. A mindennapokat egyébként is úgy lehet végigvinni, hogy besegítünk egymásnak, ilyen egy igazi család – összegzett Erősné Szabó Mária.