Nem lankadt a munka irama a Somogyiban

Több mint tízezer helyismereti dokumentumot digitalizáltak a zárvatartás ideje alatt a bibliotéka munkatársai. A könyvtár-terasz nagy sikert aratott az olvasók körében, a nyitást rajtra készen várják.

Bár a járványhelyzet miatt március közepén a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár is bezárt, az intézményben a gőzerővel folyt a munka – tájékoztatta lapunkat Sikaláné Sánta Ildikó igazgató.

A zárás második hetétől forgó rendszerben a munkatársak kétharmada otthonában végezte feladatait, amelyek zömmel az elnyert digitalizálási pályázathoz kapcsolódtak.

– A pályázat egyik része több, mint 12 ezer dokumentum szkennelését és feltöltését foglalta magában: helyismereti apró nyomtatványokat, másrészt helyi folyóiratokat digitalizáltunk. Emellett oktatást segítő digitalizált helyismereti tartalmakat készítettünk az általános- és középiskolásoknak, amelyeket egy online játékkal egészítettünk ki. Mindezt mobilapplikáción is elérhetővé tettük – fejtette ki az igazgató, aki hozzátette: a könyvtár beltere is szépült. A harmadik emeleti olvasóterem 37 év után új padlószőnyeget kapott, és a régi, zúgó neoncsöveket is kicserélték.

A dolgozók az intézmény honlapján és közösségi oldalán online játékkal, kvízzel és számtalan könyvajánlóval kedveskedtek az olvasóknak. Emellett május második felétől a kölcsönzésre és a könyvek visszavitelére is lehetőséget biztosítottak a könyvtár-teraszokon. A központi könyvteraszon több mint 700 könyvcsomagot adtak már át, a fiókkönyvtárak esetében pedig naponta 15–60 olvasónk él a lehetőségekkel.

A könyvtárosok rajtra készen várják az újranyitást.

– Fertőtlenítőket helyeztünk ki az épület több pontján, a könyveket szintén fertőtlenítjük, továbbá az átadás-átvételi pultoknál plexit helyeztünk el – fejtette ki Sikaláné Sánta Ildikó.