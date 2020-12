Nem mindegy, mivel fűtünk

A kertvárosi övezetekben olykor szag alapján meg lehet mondani, hol fűtenek fával, és hol dobnak rá esetleg némi hulladékot is. A szegedi háztartásokba szóróanyagot juttatnak el a helyes tüzelőválasztásról, a Levegő Munkacsoport kutatása szerint minden második ember hanyagságból fűt rosszul.

Telente már lassan senkit sem lep meg, ha Szeged – más na­gyobb városokkal együtt – élen jár a rossz levegőminőségben. A várost Temesi Ferenc író Por című regényében Porlódként örökítette meg, de ilyenkor az egyébként is jelenlévő por – és a közlekedés szennyezése – mellé becsatlakozik a lakossági fűtés is.

Amikor megjönnek az éjszakai, majd a nappali mínuszok, a kertes házas övezetekben időnként olyan szag terjeng, ami alapján nem csak egyszerű fával tüzelnek: rádobják a hulladékot, festett fát is a tűzre. A részecskék pedig nem maradnak ott, ahol azokat ki­bocsátják.

A szél a mérgeket a szomszéd utcáig, városrészig, településig is elviheti.

Mérgező anyagok

A Levegő Munkacsoport tájékoztatása szerint a fa, szén, de még inkább a hulladék égetésével egészségkárosító apró részecskék, korom, dioxinok, kátrányos anyagok, illékony szerves vegyületek jutnak a szabadba. A hulladékok égetésekor sokféle mérgező anyag szabadul fel.

Ezek nagy koncentrációban azonnali ha­­lált is okozhatnak, kisebb koncentrációban megbetegítenek, valamint fejlődési rendellenességekhez vezethetnek magzatokban, gyerekeknél.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a részecskeszennyezés több mint 400 ezer idő előtti elhalálozást okoz évente az Európai Unióban.

Hanyag emberek

A koromkibocsátás több mint fele háztartási tüzelőberendezésekből származik. Budapesten a közlekedési eredetű légszennyezés a legnagyobb probléma, vidéken pedig az avarégetés, a fűtés okoz gondot az ipari kibocsátások mellett. A Levegő Munkacsoport reprezentatív kutatást végzett, eredményei szerint a magyar lakosság egyharmada használ rossz fűtési módokat.

Minden második ember hanyagságból: bennük nem árt tudatosítani, hogy a tiszta fűtés életeket menthet meg.

Festett fát sem lehet

Ennek érdekében Szegeden idén is szórólapokat juttatnak el 40 ezer háztartásba, ami a helyes fűtés, a jó tüzelők megválasztásáról, ennek fontosságáról világosítja fel a lakosságot.

Nem mindenki tudja például, hogy a műanyaggal ragasztott pozdorja, festékes fa égetését is tiltja a jogszabály, nemcsak azt, hogy rádobjuk a tűzre az autógumit, üdítősflakont, rongyot. A Levegő Munkacsoport arra is felhívja a figyelmet, hogy a jogszabály megszegői 500 ezer forintig terjedő bírságra, vagy akár 5 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak.