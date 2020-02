Nincs divatjamúlt jelmez

Elzát és Darth Vadert kezdik letaszítani a jelmezdivat trónjáról: a legújabb mesék és akciófilmek, illetve a hagyományos karakterek is nagyon keresettek idén. Felnőttek és gyerekek egyaránt szívesen öltöznek be, sokan pedig nem is figurát keresnek, hanem olyan kosztümöt, amiben jól nézhetnek ki.

Ezekben a hetekben rendezik az óvodák és általános iskolák a farsangi mulatságokat, és felnőtteknek is egyre több jelmezes bulit szerveznek, amelyeket szintén most tartanak. Kíváncsiak voltunk, kiknek a bőrébe bújunk most legszívesebben, melyek a legmenőbb öltözetek ebben a szezonban. Ha egy mondatban kellene összefoglalni a lényeget, azt mondhatjuk: nincs olyan, hogy egy jelmez örökre kimegy a divatból.

– Kislányok körében hosszú évek óta első számú kedvenc volt a Jégvarázs Elzája, ami még most is a legnépszerűbbek közé tartozik – mondta el Borák Betti, az egyik belvárosi jelmezkölcsönző üzletvezetője.

– Mostanra azonban komoly vetélytársai akadtak ennek a karakternek, mert az Utódok című sorozat figurái kezdik utolérni. Azok a kisis­kolások, akik a vagányabb vonalat részesítik előnyben, már inkább a klasszikus Disney-mesék gonosz karaktereinek bőrébe szeretnek bújni.

Az üzletvezető elmondta, a kisfiúknál Mancs őrjárat az abszolút favorit, nagyobbaknál pedig a Marvel- és a Star Wars-jelmezek a legkeresettebbek.

– Darth Vader viszont kezd veszíteni a népszerűségéből. A Csillagok háborújából most már inkább más szereplőket választanak. Felnőttek egyébként szintén ezeket a figurákat keresik leginkább, és érdekes módon nagyon megnőtt az igény a kosztümös jelmezek iránt. A hagyományok kezdenek újra teret hódítani, és sokan visznek grófi, lovagi öltözeteket is. És visszatértek a régi klasszikusok is: katona, tűzoltó, indián is gyakran látható a felnőtt partikon – mondta.

Borák Betti tapasztalatai szerint vannak, akik kész karaktert keresnek, sokan azonban úgy térnek be a jelmezkölcsönzőbe, hogy nincs konkrét elképzelésük. Ilyenkor úgy hoznak döntést, hogy melyik stílus áll nekik jól.

– A nagyon nyitott, durván kihívó ruhákat viszont nem kedvelik azok sem, akik egyébként szexi megjelenésre vágynak – tette hozzá az üzletvezető.