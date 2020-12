Nyelvvizsgát és ECDL-bizonyítványt is szerezhetnek a szegedi Weöres-iskola diákjai

A koronavírus miatt a legtöbb általános iskola – egyelőre úgy tűnik – nem, vagy csak online tud nyílt napokat tartani, így a leendő elsősök szülei számára megnehezedett az iskola­választás. Nekik segítünk intézménybemutató sorozatunkkal. Ismerjék most meg a Weöres Sándor Általános Iskolát.

A lakótelepi iskolák közül kiemelkedik környezeti szépségével a Weöres Sándor Általános Iskola. Minden irányból zöld, parkos terület veszi körül, ráadásul az intézményen belül is nagy füves udvar található. Az épület tavaly újult meg kívül-belül, így mostanra minden modern igényt kielégítő adottsággal rendelkezik.

Ez igaz a felszereltségre is: a tantermek nagy részében van digitális tábla, és informatikaeszközökkel is jól el van látva. Évek óta tanítanak LEGO robot programozást, alsóban pedig Bee-Botokkal segítik az algoritmikus gondolkodás fejlesztését.

Ami hasznukra válik

Az iskolában jövő szeptemberben két osztályba várják az elsősöket.

– Egy kutatás szerint a mai óvodások 65 százaléka felnőtt korában olyan szakmában fog elhelyezkedni, ami ma még nem is létezik.

Ezért olyan készségek fejlesztését tartjuk fontosnak, amelyek várhatóan mindenképpen hasznukra lesznek. Ez pedig az informatika és az idegen nyelv – fogalmazott Dobos János intézményvezető.

Az iskolában angol és német közül lehet választani, melyet első osztálytól tanulnak a gyerekek csoportbontásban. Hatodik osztálytól van lehetőség az angol nyelvet emelt óraszámban tanulni, amit heti egy órában az amerikai anyanyelvi lektor is segít. Hetedik osztályban pedig a diákok ECL próbanyelvvizsgát tesznek. Ennek eredményének ismeretében a szülők eldönthetik, vállalják-e élesben is a nyelvvizsgát. Ennek díját az iskola állja.

– A Konfuciusz Intézet segítségével évek óta kínainyelv-oktatás is folyik szakköri formában, ahol kínai tanárok angol nyelven tanítják a kínait, ami kiváló nyelvgyakorlási lehetőség

– tette hozzá az intézményvezető. Az informatikát 7. és 8. osztályban emelt óraszámban tanítják. Ennek köszönhetően a diákok több mint fele nyolcadik év végén a bizonyítványa mellé az ECDL számítógép-használói bizonyítványt is meg tudja szerezni.

Foci és kosárlabda

A Weöres-iskolában a sportra is nagy hangsúlyt fektetnek. Ehhez Szeged egyik legnagyobb tornaterme, valamint kézilabdapálya és gumitéglás streetballpálya áll rendelkezésre.

– A Bozsik-programban fociedzéseket tartunk, de kapcsolatunk van a Szedeákkal is, így a kosárlabda is választható edzésforma. Emellett pedig az alsósokat 4 éven keresztül úszni visszük és tartunk táncoktatást is – sorolta Dobos János.

Boldog Iskola

Az intézmény benne van a Boldog Iskola programban is.

– A Boldogságórák célja, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tanulmányozására adjon lehetőséget. Az iskola az évek óta folyó elkötelezett munkájának köszönhetően idén elnyerte az örökös Boldog iskola címet – büszkélkedett az intézményvezető.

A Weöres-iskola a nyílt napokat online kapcsolattartással igyekszik pótolni: az érdeklődő kicsik a Fifikás óvodás feladatait oldhatják meg.