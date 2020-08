Nyolc előtt nincs flexelés: mit enged meg a zajrendelet?

A füvet le kell nyírni, na de mikor, ha az ember hétköznap dolgozik, hétvégén meg csak reggel és estefelé nincs hőség? Mások viszont ezekben az időpontokban pihennének. Utánanéztünk, mint mond a háztartási zajkeltés témakörében a helyi zajrendelet Szegeden.

Miért csak vasárnap reggel nyolckor tudja nyírni a füvet a szomszéd? Erről a kérdésről alakult ki vita a napokban egy szegedi fórumon. Volt, aki a tanyára költözést javasolta, volt, aki azt: beszéljék meg az érintettel, találjon megfelelő időpontot. Felmerült, hogy aki dolgozik, az hétköznap napközben nem fog füvet nyírni, hétvégén sem, ha negyven fok van. Utánanéztünk, mit mond a hajnali fűnyírás, flexelés, kopácsolás témakörében a törvény és a helyi rendelet.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény a csendháborítást is felsorolja: „Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természe­­ti vagy a védett természeti ér­téket zavarja, szabálysértést kö­­vet el.” Az indokolt zaj nem ké­­pezi szabálysértés tárgyát akkor sem, ha a zajkibocsátás meghaladja a környezet tűrőképességét. Ilyen a lakásfelújítás, munkavégzés, kárelhárítás okozta zajterhelés.

Szegeden 2018-ban lépett ha­­tályba a legfrissebb zajrendelet, ami a „magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenységekkel” is foglalkozik. A rendelet, ami az önkormányzat honlapján is megtalálható, azt mondja ki, hogy ilyen tevékenységet hétköznapokon 7–20 óra, hétvégén és munkaszüneti napokon 8 és 19 óra között lehet végezni. Kivétel az azonnali hibaelhárítási, rendkívüli kárelhárítási és balesetveszély elhárítására irányuló munkavégzés, ami ettől eltérő időpontban is végezhető.

Aki a zajvédelem he­­lyi szabályo­zásáról szóló ön­­kormányzati rendelet fenti rendelkezéseit megsérti, az megsérti a közösségi együttélés szabályait is, és 50 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A társasházaknál érdemes elolvasni a házirendet is. Előfordulhat, hogy az olyan cselekményt is tilt, ami az önkormányzati rendeletben nem szerepel.