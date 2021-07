Oklevéllel ismerték el önzetlen munkájukat – Fotók

Virágokkal, terítőkkel, takarítással és adományok gyűjtésével járul hozzá a helyi egyházközség munkájához Rózsa, Viki és Géza. Oklevelet kaptak példaértékű munkájukért, ez pedig hatalmas meglepetés volt számukra.

Joó Antalné, Bényi Mihály Józsefné és Kókai Géza is a kiskundorozsmai egyházközösség mozgatórugói már évek óta. Nem véletlen, hogy munkájukat oklevéllel és ajándékkal köszönték meg a római katolikus templom búcsúján.

– Csak annyit kérdezett a plébános, hogy melyik misére megyek, majd mondta, hogy ne lepődjek meg. De akkor még nem értettem, miért

– mondta Joó Antalné arra a kérdésünkre, hogy számított-e az elismerésre.

– Egyáltalán nem tudtam róla, csak annyit kérdezett Ferdinánd atya, hogy biztosan itt leszek-e a búcsúi misén, nem megyek-e a családhoz. Nagyon meglepett

– Bényi Mihály Józsefné is hasonlóan nyilatkozott. De ugyanígy tett Kókai Géza is, aki szerint mások is megérdemelnék az oklevelet, ezért is örül, hogy hagyománnyá teszik az elismerés átadását.

De hogy pontosan mivel érdemelték ki?

Géza feleségével 35 éve él Kiskundorozsmán, azóta virágot termesztenek 6 ezer négyzetméteren, 20 éve pedig minden vasárnapra gyönyörűen felvirágozzák a templomot.

– Szegfűt és liziantuszt szoktunk hozni legtöbbször, bár most ebben a forróságban nem könnyű ezeket termeszteni, ezért is vagyok hálás azoknak az embereknek, akik segítenek nekünk. Korábban fenyőfát is ajándékoztunk karácsonyra a templomnak. Mi úgy gondoljuk a feleségemmel, hogy ha a Teremtő nekünk adott, akkor mi is adjunk abból másnak – nyilatkozta Kókai Géza.

A virágok mellett a gyönyörű, kézzel készített terítők teszik igazán széppé és ünnepivé a Keresztelő Szent János-templom oltárait, valamint az ambót. Ezekről Joó Antalné gondoskodik, aki 40 méter gabardint varrt fel, amikor évekkel ezelőtt új oltár került a szentsír helyére, a Betlehemhez 10 méter lepedőt ráncolt be, de a templom körül kivágott mogyorófákból készült főoltárra is ő készített terítőt. Minden ünnepre van megfelelő motívumokkal díszített terítő, így Úrnapjára oltáriszentséget és kelyhet ábrázoló, karácsonyra pedig fenyőfás.

– Két éve elhunyt a férjem, majd a sógoromék is, ekkor kezdtem el kézimunkával foglalkozni, ez segített az egyedüllét feldolgozásában. Este 6 óra után szoktam elkezdeni, és 10 óráig csinálom. De nem csak a templomba készítek terítőket, kötöm a csipkét is. Van olyan terítőm, amivel 60 órát dolgoztam – tette hozzá Rózsa.

Bényi Mihály Józsefné pedig a beszerzések, adománygyűjtések mestere. A februári farsangi bál tombolatárgyaihoz mindig ő kér felajánlást a vállalkozóktól, valamint a 150-200 mikuláscsomagot is ő állítja össze a gyerekeknek.

– A tombolából befolyt összegből mindig valamit a templomnak vagy a kápolnának vásárolunk, például ebből a pénzből vettünk hangosítást a kápolnába, a templomba pedig piros szőnyegeket. Az én feladatom az is, hogy legyen elegendő víz a kápolna búcsújára a vendégeknek, valamint becsomagolt kalács – osztotta meg feladatainak egy részét Viki, aki a templomtakarításban is közreműködik mindig, és ő volt az, aki a legújabb oltár megvásárlásához gyűjtést indított.

Oklevéllel ismerték el önzetlen munkájukat. Bényi Mihály Józsefné a beszerzésekben jeleskedik, Joó Antalné pedig kézzel készített terítőket, kézimunkákat adományozott a templomnak.