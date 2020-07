Önkéntes segítővé vált állami gondozottak találkoztak

Olyan állami gondoskodásban felnőtt fiatalok találkoztak a hétvégén Szegeden, akik ma már önkéntesként dolgoznak az ÁGOTA Alapítványnál. Az Autentikus Segítő Alapkör tagjai jó példájukkal segítik sorstársaikat.

– Mi nem hagyományos családban nőttünk fel. Van, aki lakásotthonban, míg mások nevelőszülőknél. Ez más, mint amikor vér szerint beleszületsz egy

családba – fogalmazott Bereczki Anikó. A 18 éves lány Csongrádról érkezett az ÁGOTA Alapítvány autentikus segítői alapkörének hétvégi szegedi találkozójára. Nevelőszülőknél él, háromszor vetté részt gyermekként az állami gondoskodásban élők számára rendezett táborban, tavaly már önkéntesként segítette az ott folyó munkát. Az autentikus önkéntesek köréhez két éve csatlakozott. – Szeretek idejönni, a többiekkel együtt lenni. Sorstársak vagyunk, ugyanazt éltük meg, ugyanolyan problémákkal küzdünk – mesélte.

– Az autentikus segítői alapkör az ÁGOTA Alapítvány olyan közössége, ahol a volt vagy jelenlegi állami gondozottak segítő szerepet vállalnak. Ez egy közösség a közösségben. Most körülbelül húszan vagyunk itt, ilyenkor megismerjük egymást, építjük a közösségünket. Példát mutatunk a sorstársainknak: azt hogy állami gondoskodásban felnőve is lehetünk sikeresek – magyarázta munkájuk lényegét Erdei Márk, a találkozó egyik szervezője. Jász-Nagykun-Szolnok megyében nőtt fel, ott volt állami gondozott. Ő is gyerekként került kapcsolatba az ÁGOTA Alapítvánnyal, ma már Szegeden él, itt alapított családot.

Az alapkör tagjai Szegeden a Csongor téri játszóházban találkoztak pénteken. Az esemény az úgynevezett megérkező körrel indult, ezen mindenki elmesélte mi történt vele az utolsó – karácsonyi – találkozásuk óta. Szombaton a fiatalok Tass-Alsószenttamásra utaztak, megnézték az épülő ÁGOTA Falvát, valamint készültek a táborokra, évközi programokra. A hétvégi találkozón részt vett Kothencz János, az ÁGOTA Alapítvány alapítója, aki maga is állami gondozott volt. – Az itt összegyűlt fiatalok saját példájukon keresztül megerősíthetik sorstársaikat, hitelesen tudják megmutatni egy-egy élethelyzetből a kivezető utat számukra – fogalmazott. Hozzátette, az alapkör 24 éve működik, több generáció vett már benne részt. Elsődleges feladatuk pedig, hogy jó mintát mutassanak a sorstársaiknak.