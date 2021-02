Önkéntesekkel indult meg a kiképzés

Civilekkel telt meg február 1-jén az egykori tiszaszigeti határőrlaktanya. Összesen 31-en jelentkeztek a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra. A három hónapos kiképzés az eddigi legmagasabb létszámmal indult meg a megyében. Az újoncokra a kiképzés után egy három hónapos katonai szolgálat vár.

– Ideérkeznek, megkapják az első tájékoztatást, átveszik a katonai szolgálatukhoz szükséges iratokat. A másik teremben kiosztják nekik az új katonai ruházatot. A zoknitól a bakancson át a polárpulóverekig és sapkákig minden magas mi­­nőségű termék – mondta a Délmagyarországnak Hári László alezredes, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka.

A tiszaszigeti, volt határőrlaktanya épülettömbje az ön­kormányzat jóvoltából jelentős korszerűsítésen esett át a közelmúltban, többek között ideális helyszíne lett az újabb katonai kiképzésnek.

A program hat hónapról szól, ami később újabb hat hónappal meghosszabbítható.

Népszerű a katonaság

A speciális önkéntes tartalékos szolgálat egy különleges katonai szolgálati forma, ez egy át­meneti lehetőség, a kormány munkahely­megtartó központi programjának része. A jelentkezőknek először egy egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton kell megfelelniük, aki ezek alapján alkalmas, mehet tovább a kiképzésre.

A tartalékosok ugyanúgy megkapják a fegyveres kiképzést, mint a többi katona.

– A képzés Csongrád-Csanád megyében tavaly júliusban indult, majd októberben folytatódott, már akkor sokan jelentkeztek. Idén februárban indítottuk a SÖTT 4. kiképzést. Ma reggel 31 speciális önkéntes területvédelmi tartalékos vonul be, és kezdi meg a kiképzését Tiszaszigeten – fogalmazott Hári László.

Az alezredes kiemelte: ma a bevonulás napja, adminisztráció, tájékoztatás, felkészítés szerepel a programban. Holnap reggeltől indul élesben a kiképzés, ami másfél hónapos első ciklussal kezdődik. Ezt követi egy második, ugyanilyen hosszúságú kiképzési szakasz, amit három hónap katonai szolgálat zár. Azt szeretnénk, ha az első másfél hónapos etapot minden jelentkező teljesítené.

Hölgyek is bevonulnak

A most bevonulók egy része munkanélküli, ha újra nyit a munkahelyük, akkor visszamehetnek dolgozni, bármikor abbahagyhatják a kiképzést. Ez a legnagyobb előnye a programnak. A programból a honvédség felé is van továbblépési lehetőség, önkéntes területvédelmi tartalékos, vagy szerződéses katona is lehet az, aki elvégzi, amennyiben megfelel az alkalmassági feltételeknek.

Később a képzettségüknek megfelelően a legénységi, altiszti vagy tiszti állományba kerülhetnek.

– Ismeretlen terület a civilek számára, mégis megérzik benne a lehetőséget, kipróbálhatják magukat. Most találkoznak először a honvédséggel. Azt tapasztalatuk, hogy aki vállal­­ja a programot, az legtöbbször végig is csinálja. A hölgyek kö­­rében is népszerű a Magyar Honvédség.

Az állomány húsz százaléka nő, akik nemcsak az adminisztrációs és egészségügyi területeken, hanem negyvenkilós menetfelszereléssel a hátukon is megállják a helyüket

– hangsúlyozta az alezredes.

Stabil munkahely

Az önkéntesek a kiképzés ideje alatt a mindenkori minimálbért és ingyenes étkezési ellátást kapnak, teljes ruházati felszerelést és utazási költségtérítést. A munkaviszonyhoz kötődő összes járulékot a honvédség fizeti. A speciális önkéntes tartalékosság egy különleges munkahely, a tapasztalatok szerint a későbbiekben ez a munka sokak számára élethivatássá válik.

Az önkéntes állomány alapvető feladata segíteni a veszély- és katasztrófahelyzetben, a rendezvénybiztosítás, valamint a toborzási feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken.