Összetartozunk: kopjafát állítottak a szegedi és az erdélyi diákok

Közösen faragták az emlékművet Csernátonban a szegedi Tömörkény István Gimnázium és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium fiai. Eredetileg közösen állították volna fel Kiskundorozsmán az összetartozás kapuja mellett, de a vírus közbeszólt.

A dorozsmai ligetben állítottak közös kopjafát a szegedi Tömörkény István Gimnázium és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium fiataljai, a magyarok összetartozását szimbolizálva ezzel. Molnár Mó­­nikától, a szegedi intézmény pedagógusától megtudtuk, a tizenegyedikes osztállyal tavaly óta részt vesznek a Határtalanul! programban, aminek feltétele, hogy a diákok közösen készítsenek valami terméket emlékként.

A ligetben áll

– Nekünk a kopjafa lett ez a termék, amit a két iskola fiai készítettek el Csernátonban, a Haszmann Pál Múzeumban, amikor a programban elkirándultunk Erdélybe. Úgy volt, hogy tavasszal közösen állítjuk fel az emlékművet Szegeden, de a koronavírus közbeszólt, így az erdélyi fiatalok magyarországi kirándulása elmaradt. Eredetileg a gimnázium környékén terveztük elhelyezni a faragott művet, de ott még területrendezés lesz, így biztosan fel kellett volna szedni, majd újra elhelyezni. Én Dorozsmán élek, így rögtön a liget jutott eszembe, amely méltó helye lett a kopjafának. Erdélyben is felállították, ott már a március 15-i ünnepség részeként, nálunk csak néhány hete te­­kinthető meg – számolt be la­­punknak a szegedi osztályfőnök.

Hozzátette, úgy tervezik, hogy ősszel pótolják be a határon túli tanulók megvendégelését.

Képviselői segítséggel

Kiderült, a kopjafa kiskundorozsmai elhelyezésében a körzet képviselője, Mihálffy Béla is közreműködött. – Mónika megkeresett, hogy mivel az iskola mellett nem tudják el­helyezni az emlékoszlopot, így a ligetre gondolt, mert az összetartozás kapuja mellett lenne a legalkalmasabb helye. Támogattam a kezdeményezést, közösen kerestük fel a plébánost, és kértünk engedélyt, hogy az egyházi területen elhelyezzük a művet.

A gimnáziumhoz érzelmileg is kötődök, hiszen a feleségem, valamint a négy lányomból három is ott végzett, ezért is tartottam fontosnak, hogy se­­gítsek az iskolának – nyilatkozta a képviselő, aki betonnal járult hozzá a kopjafaállításhoz, valamint a munkaerőt is biztosította hozzá.

Erdélyi utazás

A Határtalanul! programban a Tömörkény diákjai még az őszi szünetben utaztak el öt napra Sepsiszentgyörgyre, ahol megismerkedtek a város múltjával és jelenével, meglátogatták a Székely Nemzeti Múzeumot, ahol Boér Hunor muzeológus kalauzolta végig a csoportot a székelység történetének főbb állomásain, valamint Törcsvárra és Brassóba is elkirándultak. A Székely Mikó Kollégi­umban bepillantást nyertek a diákok mindennapjaiba, valamint megismerték a 160 éves iskola történetét.

Emellett hallhattak a népi együttesükről, a kórusról, az iskolarádióról és -újságról, a kollégium sportéletéről és a tudósklubról is, amelynek tag­­jai egy általuk épített robotot is bemutattak. Kiderült, a kopjafafaragás mellett a bútorfestéssel is megpróbálkoztak, valamint Székelyföld különböző vidékeinek tánclépéseit is megtanulták.

Emellett jártak a Szent Anna-tónál, a Nyergestetőn, Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Csomakőrösön és Zágonban is. Az odaúton Dévára és Vajdahunyadra is betértek, míg hazafelé Farkaslakán Tamási Áron sírjánál, Korondon, majd Parajdon voltak.