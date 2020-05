Óvatos volt – bírságot kapott

Pórul járt makói olvasónk, Kovács Zsolt: a múlt hónapban összevárta a máskor egyesével befizetett csekkeket, hogy vele egy fedél alatt élő nagymamáját kisebb fertőzésveszélynek tegye ki – így viszont az egyik szolgáltató késedelmi bírsággal élt, mert kicsúszott a határidőből. Ezen bosszankodni lehet, de ha nem hirdetett rugalmasságot a határidővel kapcsolatban az illető cég, nincs mit tenni.

Amit tettem, a járványveszély miatt tettem, mégis megbüntettek – mondta Kovács Zsolt. A makói férfi szokta rendezni nagymamája számláit, hiszen amúgy is egy fedél alatt élnek. Korábban minden csekket rögtön befizetett, ahogy megérkezett, most viszont a nagymama, aki veszélyeztetett korú és aggódik a fertőzés miatt, azt kérte unokájától, várja össze az összes havi csekket és egyszerre fizesse be azokat a postán. – Úgy gondoltam, ez méltányolható és érthető kérés, így ugyanis csak egyszer kell emiatt a postára mennem, közben emberekkel találkoznom, ott meg sorban állnom – érvelt Zsolt.

250 forintot követelnek

Azonban, miután az összevárás miatt kicsúsztak a szokásos határidőből az egyik szolgáltatónál, az illető cég késedelmi bírságot rótt ki, amiről a napokban levelet is küldött. A férfi a cég ügyintézőjének próbálta megindokolni, miért esett szándékán kívül késedelembe; az ügyintéző a vonal végén azt is elismerte, hogy korábban valóban soha nem volt hátraléka, mégsem járt sikerrel.

– Nem a 250 forintos összeg bosszant, hanem az eljárás: hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel sem gyakoroltak nagyvonalúságot – mondta.

Logikusan járt el, de…

– Ha az illető szolgáltató cég előzetesen, maga nem adott felmentést a befizetési határ­idő alól – márpedig jelen esetben aligha történt ilyesmi – , akkor az általános szerződési feltételekhez kell ragaszkodnunk – mondja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független megyei békéltető testület elnöke, Horváth Károly. Mint fogalmaz, panaszos olvasónk tulajdonképpen logikusan járt el, hiszen a koronavírus-járvány miatt hozott kormányzati intézkedések is abba az irányba mutattak, hogy aki csak teheti, minél kevesebbet mozduljon ki otthonról és minél kevesebb emberrel érintkezzen személyesen.

A szolgáltató szempontja

Ám érthető a szolgáltató szempontja is, hiszen ha senki sem ragaszkodna a befizetési ha­táridőhöz, az számukra volna kellemetlen. – Két-három hetet azért általában várni szoktak a büntetésig – teszi hozzá. – Ezek után legfeljebb bosszankodhatunk, miért nem rugalmasabbak a rendkívüli helyzetre tekintettel a társaságok.