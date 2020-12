Ózongenerátoros levegőfertőtlenítőt kapott a vásárhelyi Polgármesteri Hivatal

Bordányban is elmarad a jótékonysági vásár a koronavírus-járvány miatt. Makón sok a fertőzött, Berényi Károly alpolgármester pedig vett egy ózongenerátort a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatalnak.

Naponta kap rossz híreket a koronavírus-járványról Ábrahám Judit.

A makói háziorvos erről a városi tévé egyik műsorában beszélt. Azt is elmondta, hogy most azzal tehetik a legtöbbet az emberek, ha szent­este nem látogatják meg például az idős rokonaikat. A dok­­tornő szerint az is elszomorító, hogy az üzletek ugyanúgy tele vannak, mintha nem lenne járvány. Ábrahám Judit azt is javasolja, hogy minél többen kérjék a védőoltást, ha már Ma­­­­gyarországon is elérhető lesz. Farkas Éva Erzsébet, a település polgármestere azt mondta, hogy a városban is egyre több a beteg, és már többen is belehaltak a fertőzésbe. Mivel a vá­­sárok Makón is elmaradnak, azt találták ki, hogy a kézműves termékek készítői az Infopontban árusíthatják a portékákat.

A bordányi jótékonysági ka­­rácsonyi vásár is elmarad.

Ennek ellenére a telepü­lés ve­­zetői arra biztatják a bordányia­kat, hogy amennyiben lehetőségük van helyi kézműves termékeket vásárolni, azokat tegyék idén a fa alá. Ne menjenek a nagy forgalmú bevásárlóközpontokba, kerüljék az ünnepek előtti zsúfolt helyeket – olvasható a település honlapján.

Berényi Károly, Hódmezővásárhely alpolgármestere pedig egy korszerű ózongenerátoros levegőfertőtlenítőt adományozott a polgármesteri hivatalnak. Azt írta, hogy a koronavírus-járvány második hulláma idején már ő is használ ilyen készüléket a gyermekorvosi rendelőjének fertőtlenítésére, ami szerinte tökéletesen bevált.

Az UV-C technológiás ózongenerátorral ellátott, sterilizáló, csírátlanító lámpa környezetbarát, vegyszermentes, nincs kémiai vagy toxikus ha­­tása, és azonnal fertőtlenít.