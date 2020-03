Pénzügyi tudatosságra neveltek a Kőrösyben

A szegedi Kőrösy József szakgimnázium tizenegyedikes diákjainak nagyobb része vállal diákmunkát, és tudatosan használja bankkártyáját. Mindez azon a beszélgetésen és kvíz játékon derült ki, amelyet a Pénziránytű alapítvány szervezett.

– A mai világban elengedhetetlen a bankkártya, én nyaranta dolgozom, a fizetésem is arra érkezik, valamint gyakran alkalmazom a telefonos applikációkat is, azzal szoktam fizetni. Készpénzt már alig használok, bár itt a büfében sajnos nem lehet kártyával fizetni – mondta Gál Vilmos, az SZSZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziumának tizedikes diákja. Vilmos azon a beszélgetésen vallott bankkártya használati szokásairól, amelyen az iskola 11-es diákjai vettek részt.

Kiemelt Pénziránytű Iskola lett a közgé

A Pénziránytű Alapítvány és a Diákhitel Központ Zrt. ingyenes pénzügyi projektnapokat szervezett 16-18 éves diákok számára a pénzre váltható tudásról, egy ilyen rendezvényen vehettek rész a gazdasági szakközép diákjai. – Közel harminc iskola jelentkezett a felhívásra, közülük választottuk ki azt a nyolc intézményt az országban, amelyek a Kiemelt Pénziránytű Iskola címet viselhetik ebben a tanévben – magyarázta Bernáth Julianna, a Pénziránytű Alapítvány oktatási igazgatóhelyettese.

Pénzügyi tervezésről tanulhattak

A rendezvény két interaktív tanórával indult, amelynek témája a középiskolások pénzügyei. A foglalkozásokon a diákok szembesülhetnek azzal, mennyibe kerül például egy-egy nyári fesztivál vagy külföldi nyelvtanulás, edzőtáborozás, a jogosítvány megszerzése vagy egy félév a felsőoktatásban. Ehhez kapcsolódóan megtanulhatták a pénzügyi tervezés fontosságát: végiggondolhatták, mikor és milyen bevételi forrásokkal kell rendelkezniük, hogy ezen céljaikat, vágyaikat megvalósíthassák.

A diákok fele dolgozik nyáron

Ezt követően egy pódiumbeszélgetésen vettek részt a 11-esek, ezt Garami Gábor rádiós műsorvezető vezette, a már említett Gál Vilmos mellett vendégei voltak a Blahalouisiana együttes két tagja, Schoblochner Barbara és Mózner László, valamint az intézmény egyik volt diákja, Nemes-Nagyné Vas Andrea. Ő, Vilmossal ellentétben szívesebben fizet készpénzben, bár vállalkozásuk pénzügyeit már 90 százalékban elektronikusan intézik. Azokat a kérdéseket, amelyeket a vendégeknek feltett Garami, a résztvevő diákok is megválaszolhatták egy telefonos applikáció segítségével. Így kiderült, hogy a négy osztály diákjainak 52 százaléka hetente kap zsebpénzt, 30 százaléka havonta. Sőt arra is fény derült, hogy a tizenegyedikesek majdnem fele dolgozik nyáron, 24 százalékuk pedig tanév közben is.

A projektnapot egy online pénzügyi kvíz show zárta, amelyen a diákok 50-től 300 ezer forintnyi összegű pénzügyi nevelésre fordítható összeget nyerhettek alapítványuknak. A Kőrösy diákjai, remekül válaszoltak a kérdésekre, így majdnem a maximális összeget költhetik majd főként eszközökre.