Pormentes lett a Delfin óvoda játszótere

Szülői kezdeményezésre, pályázati és önkormányzati támogatással alakítottak ki műfüves játszóteret a Templom utcai óvodában. A kicsik így pormentes levegőben játszhatnak, és az esős időben sem lesznek sarasak.

Az önkormányzat bő háromnegyed évvel ezelőtt kapott egy megkeresést a Templom utcai Delfin óvodától, hogy a szülői közösség szeretné, ha az intézmény egyik pavilonja előtti játszóteret műfűvel borítanák be. Az óvoda kertje szépen fásított, de a lombkoronák nemcsak árnyékot adnak a kicsiknek, hanem a füvesítést is gátolják. Olyan megoldást kerestek, amivel megoldható, hogy ne legyen poros, az esős időben pedig saras a játszótér. A gyerekek között volt asztmás is, így különösen nagy segítség, hogy sikerült pormentesíteni a játszóteret úgy, hogy közben a fákat sem kellett kivágni.

A Kovácsné Farkas Erzsébet vezette szülői közösség jótékonysági vacsorát is rendezett az ügy érdekében, ott ötszázezer forintot sikerült összegyűjteniük. Az udvar felújításának teljes költsége kétmillió forint volt, a fennmaradó részt pályázati támogatásból fedezték, de a kezdeményezés mellé az önkormányzat is odaállt. A város öt­­százezer forinttal támogatta a műfű megvásárlását, azon felül pedig a Városellátó Intézmény segítségével a kert talaját is rendbe hozták, hogy egyenletesen lehessen lefektetni a műfüvet. A felújítás most még csak az egyik pavilon előtti téren történt meg, de fokozatosan tervezik a többi terület műfüvesítését is. Mint Bedő Tamás polgármester elmondta, ha nyílik lehetőség akár önkormányzati forrásból, akár pályázati lehetőségből, akkor hasonló megoldásokat keresnek majd a többi óvoda tereinek rendezése során is.

A műfű lefektetése mellett egy fűszernövénysarkot is ki­­alakítottak az udvaron, így a gyerekek megismerhetik az ehető növényeket, emellett el­­­­készült egy lépegetőösvény, egy matatófal, és új hintákat is vá­­sároltak.