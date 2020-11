Rémes délután Derekegyházon

Halloween partyt szervezett október 31-én délután a derekegyházi Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár. Elvarázsolt szabadulószobával, bográcsban fortyogó varázsitallal és Drakula koktéllal fogadták a rémséges délután résztvevőit.

– Már több éve szervezünk Halloween partykat. Tudom, hogy sokan ellenzik, hogy ez az angolszáz ünnep nálunk is meghonosodjon. De úgy gondolom, ha van rá igény, akkor miért ne csináljunk egy rémisztő délutánt – mondta Bánvölgyi Petra, a művelődési ház programszervezője, aki a kisgyermekével otthon töltött évek után ősztől ismét a művelődési ház csapatát erősíti. Petra még általános iskolás korában ismerte és szerette meg a halloweeni hagyományokat.

Rémisztővé váltak a maszkok is

– Az osztályfőnökünk angol szakos tanár volt. Sokat mesélt Halloweenről. Nálunk volt „Csokit, vagy csalok!” játék, illetve tökfaragás is. A Halloween partinkat a vírushelyzet miatt most át kellett gondolnunk. Az alap volt, hogy a kézfertőtlenítést és a maszkot is bevettük a játékba. Sokan Halloweenhez igazították, vagyis rémisztővé tették a maszkjukat. A halloweeni desszertet is leegyszerűsítettük, most csak puding volt, amiket gumi gilisztákkal, kígyókkal lehetett megenni. A napközi konyha jóvoltából Drakula koktélt is kínáltunk, ami nemcsak vérszínű volt, hanem vérré is vált a vendégeinkben. A cékla-alma ital ugyanis roppant egészséges – sorolta Bánvölgyi Petra. A vírushelyzet miatt az arcfestés elmaradt.

Drakula csak másfél éves volt

A művelődési ház még szerdán tökfaragó versenyt szervezett. Az ott készült alkotások közül is a Halloween partyn választották ki a legjobbakat.

Szombaton már kora délutántól Ré-Mozi várta a gyerekeket, ahol rémmeséket vetítettek.

A party résztvevőit a szellemes környezet mellett szellemes játékok is várták. Volt Franken-golf, szellemes teke. Természetesen a jelmezverseny sem maradt el. Főként a gyerekek öltöttek magukra jelmezt. Láttunk boszorkányokat, fekete macskát, múmiát, teknőcöt, csontvázakat, halott királylányt és Drakulát is. Utóbbi másfél éves volt csupán.

– Először öltöztettük be Szabolcsot jelmezbe. Eleinte nem értette a dolgot, de mivel a többieken is látott furcsa ruhákat, így most már tetszik önmagának – mondta az édesapja, Kozma Szabolcs.

Elszabadult a szabadulószoba

A nap csúcspontja az elvarázsolt szabadulószoba volt.

– A berendezéséhez egy egész délután kellett. Összegyűjtöttük az intézményeknél lévő kacatokat, kiselejtezett bútorokat, lavórt, dobozokat, párnákat. Az asztalokat, székeket felborogattuk, hogy nehezítsük a sötétben az előre jutást. A pókhálót függönyökkel imitáltuk. A helyiségben csak egy UV lámpa pislákolt. A játékosok pedig csupán egy piros fényű biciklilámpát kaptak. A halloweeni hatást hangeffektekkel és szagokkal is erősítettük, no és ne feledkezzünk el az önként jelentkező ijesztgető emberünkről sem. A játékosoknak ilyen körülmények között egy kardot, egy babát és egy kulcsot kellett megtalálniuk – tudtuk meg Bánvölgyi Petrától.

Képaláírás: Az elvarázsolt szabadulószobába mi is bejutottunk. Műkígyókkal és pókokkal, csontvázakkal is találkoztunk. Fotó: Kovács Erika