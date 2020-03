Reök Iván sírja és egy letűnt kor nyomában

Reök Iván palotájáról mindenki tudja, hol található, azt viszont talán kevesebben hogy hol lelte végső nyughelyét. Sírját hiába is keresnénk a temetőkben.

Vajdaságban elterjedt mondás, hogy az ottaniak két-három országban is éltek anélkül, hogy valaha is elköltöztek volna. Az 1920-as Trianoni egyezménnyel a peremvidéken élők úgy találták magukat egy másik országban, hogy ki sem tették a lábukat az otthonukból, majd évtizedekkel később tanúi lehettek Jugoszlávia születésének, széthullásának is.

A határ megnöveli a távolságot

Reök Iván, egykori vízügyi mérnök neve összefonódott Szegeddel, hiszen Magyar Ede által tervezett palotája, s a benne működő művészeti intézmény ma is az ő nevét viseli. Sírját azonban hiába is keresnénk bármelyik városi temetőben, mert végső nyughelye Magyarországhoz közel, s mégis távol található – ennek a története pedig a 100 évvel ezelőtti eseményekig nyúlik vissza, Reök Iván szomorú végkimenetelű sorsa ekkor pecsételődött meg.

Horgos nevét sokan ismerik a Csongrád megyeiek, hiszen a röszkei határátkelőn túl ez a néhány ezer lelket számláló település fogadja elsőként a Szerbiába érkezőket. A horgosi földet termőképessége miatt egykor az aranyhoz hasonlították – a falu mégsem a szőlő- vagy a paprikatermesztéssel tett szert világhírnévre. A 2015 nyarán csúcsosodó és azóta is tartó menekültáradat ezen a falun át igyekezett és igyekszik ma is az Európai Unió területére jutni. Ki hitte volna, hogy egyszer az olyan világhírű lapok, mint a The New York Times, a Le Monde vagy a Die Zeit – hogy csak néhányat említsek – vezetőhírében említik majd ezt az apró települést?

Horgos Szegedtől mindössze 18 kilométerre található, de jogi és szimbolikus értelemben is két világ választja el őket egymástól. Azzal, hogy 1920-ban itt húzták meg a határt, nemcsak Magyarország szegélyéről döntöttek. Bár akkor még nem tudhatták, hogy a 21. században ennek a településnek a határa jelenti az egyik kaput, melynek az egyik oldalán a Balkán, másik felén pedig Európa terül el.

Egy letűnt kor nyomában

A határhoz közel fekszik egy elhanyagolt erdő, melyet sokszor a menekültek útja is érintett. A kerítés építése előtt a híradásokban gyakran feltűnt egy elhagyatott sínpár, amelyet követve a migránsok megérkezhettek Magyarországra. Ebben a történetben azonban nem a bevándorlók, hanem ez a sínpár kerül előtérbe, amely a huszadik század elején is útvonalként szolgált, olykor épp Bartók, Kodály, Tömörkény, Mikszáth, Munkácsy, Magyar Ede vagy épp Reök Iván számára, s nemcsak Szeged, hanem a másik irányba, Horgos felé is.

Ma már nehéz elképzelni, hogy az elvadult növényzettől burjánzó erdő valaha a monarchia egyik felkapott fürdőhelye volt. A tábla ugyan jelzi, hogy természetvédelmi övezetben járunk, de szinte ez minden jel, ami erre utal. A Kamaráserdő Nagygyörgy Zoltán helytörténész szerint nevét a királyi udvari kamara után kapta, története azonban jóval régebbre nyúlik vissza, az ásatások során több népvándorláskori leletre bukkantak itt a kutatók. Nagygyörgy szerint ezek a leletek egy része Reök Ivánnak köszönhetően a Szegedi Múzeumhoz kerültek. Az erdő földje az ereklyéken kívül azonban számos történetet, legendát is rejt.

Bagolyvár

Ezeknek sorából kiemelkedik Kárász Géza története, akinek az volt a rögeszméje, hogy a megöröklött kamarási birtokán egy olyan magas várat építtet, melyből Szegedig elláthat. Az építkezés óriási költségeket emésztett fel, munkásait földművelés helyett építésre fogta, annak árán is, hogy az egész évi termés kárba veszett. A félig kész építményt a nép bolondvárnak nevezte el, mely végül sosem készült el. A félbehagyott építményt a baglyok vették birtokba, a felhalmozott köveket pedig idővel széthordták a falubeliek, egy kisebb domb maradt meg belőle. Kárász Géza tékozló életmódja miatt a birtokot később elárverezték, így került annak egy része Reök Iván tulajdonába 1890-ben. Később neki köszönhetően épült meg a Tisza menti gát, a Reök család pedig a falu művelődési életének mecénása lett.

A Monarchia egyik ékszerdoboza

A 19. század végére megépült a vasútvonal, melynek kamarási megállójától az erdőig – akkoriban tiszti üdülőig szecessziós stílusú nyaralóvillák sorakoztak, az út két oldalát pedig orgonasor szegélyezte. Szálloda, vendéglő, teniszpálya, cölöphíddal felszerelt csónakázó tó és fürdőmedence várta itt a vendégeket. Levelek és feljegyzések bizonyítják, hogy az egyik villában szállt meg, és itt jegyezte le többek között a Kedves édesanyám, mért szültél a világra kezdetű dalt Bartók Béla 1906-ban. A villák között akad, amelyiket Magyar Ede tervezte, például a Reök családét, ahol Reök Iván unokatestvére, Munkácsy Mihály is járt.

Egy tollvonás mindent megváltoztat

Az 1920-as trianoni békediktátummal Reök Iván szegedi palotája és kamarási majorja közé egy országhatárt húztak, a mérnök pedig utóbbit választotta lakhelyéül. A feljegyzések szerint sosem heverte ki a Magyarországtól való elszakítottságot. 1923. február 7-én bekövetkezett halálakor, kérésének eleget téve nem a horgosi temetőben, hanem a határhoz közelebb eső birtokán temették el. Sírja ma is itt található.

1920-tól fokozatos hanyatlás, leépülés kezdődött, az egykori birtokokat államosították, az üresen álló villákba betelepülő szerb családokat költöztettek, az épületeket átépítették vagy elbontották. A tó vize mára elmocsarasodott.

90 év után

A helybeliek közül néhányan, főként tanárok és diákjaik az elmúlt években minden ősszel sétát szerveztek Kamarásra, elhaladva a villasoron, a Bagolyvár mellett vezető ösvényen át, hogy eljussanak az úti célig, Reök Iván sírjáig, melyre virágot vittek és minden egyes megemlékezés során szavalatok hangzottak el. 2012-ben az egyik ilyen kiránduláson részt vettek a Reök család leszármazottai is, Reök Iván akkor 100 éves unokája, Reök Attila, akkor 90 év után tért vissza újra Kamarásra. Az útra fia és unokája is elkísérte.

A nyolc évvel ezelőtti fotón még zöldellő bokrok, fák övezték a sírt, mára azokat kivágták, a szántóföld szélén elterülő sírhely fehér keresztje messziről jól láthatóan jelzi az egykori mérnök végső nyughelyét.