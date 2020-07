Ritkítják a szegedi tömegközlekedést

Hamarosan ritkábban jár jó néhány közösségi közlekedési járat Szegeden. Hivatalos elnevezéssel egyesítik a hétvégi menetrendeket, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy járnak majd a trolik, a buszok és a villamosok szombaton és vasárnap is. Lesz olyan buszjárat, aminek megduplázódik a követési ideje, azaz csak feleannyi indul majd, mint korábban.

Első ránézésre csak pár perccel növekszik a követési idő néhány szegedi tömegközlekedési járaton, miután változtatnak az alap­­menetrenden, de ez mégiscsak azt jelenti, hogy összességében kevesebb villamos, troli és busz jár a városban, mint ed­­dig. A Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén el­­fogadták, hogy a villamosmenetrend augusztus 8-tól, a troli- és a buszmenetrend pedig szeptember 1-jétől változik.

A tervezet szerint ezektől az időpontoktól szombaton és vasárnap is ugyanúgy járnak majd a tömegközlekedési eszközök. Ráadásul nem a szombati, hanem a vasárnapi me­netrendet vették alapul, akkor ugyanis mindig is kevesebb já­­ratot indítottak. A járatritkí­tást az utazási szokások változásával indokolták, de a fő szempont mégis csak a spórolás lehet. Az előterjesztésből ugyanis az is kiderül, hogy ezzel a lépéssel a Szegedi Közlekedési Kft. évente 81, a Volánbusz pedig valamivel több mint 38 millió forinttal kerül kevesebbe a városi költségvetésnek.

Az új menetrend szerint te­­hát augusztus 8-tól hétvégén egyáltalán nem jár majd az 1-es villamos. Összességében jellemző, hogy a többi villamosvonalon, a trolibuszoknál néhány perces járatritkítást vezetnek be, azaz pár perccel nő majd a követési idő.

A buszközlekedést viszont már jobban megvariálják. Egy sor járatnál megszűnik a „szabadnapokon” és a „munkaszüneti napokon” besorolás, jön helyette a „hétvégéken és ünnepnapokon”. Ez nagyjából annyit jelent, hogy ugyanannyi járatot indítanak szombatonként és vasárnaponként, mint mondjuk augusztus 20-án.

Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy összevonják a 73-as, 73Y-os és 74-es buszokat. Aki tehát most vasárnap még el tud indulni Tápéról, a Csatár utcából 14 óra 20 perkor a 73-as busszal, az szeptember 1-jétől ezt a buszt ne is keresse. Mehet helyette a 3 perccel később, Gyá­­lára induló 74-essel.

De szabadnapokon megszűnik a 77A jelű busz is, mert – az előterjesztés szerint – nem volt kihasználva a járat.