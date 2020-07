Robotikatábor a Somogyiban

Csak a képzelet és a kézügyesség szab határt abban, hogy mit építhetnek a gyerekek a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár felsős diákoknak szóló robotikatáborában.

A könyvtár kétféle robotikai tábort is indít a nyáron. A Hősök és pimaszok névre hallgató foglalkozássorozat július 27-től július 31-ig tart, míg A kis herceg kalandjai című tábor augusztus 3-a és 7-e között zajlik majd.

Mindkét táborban az úgynevezett Arduino-robotokat építhetnek a gyerekek, amely a táborokat szervezők elmondása szerint a legóhoz hasonló, műanyag építőelemekből állítható össze. A pluszt az adja, hogy a technológiának köszönhetően nem csupán megépíthető, de be is programozható az alkotás, így még a mozgását is személyre szabhatják.

A Hősök és pimaszok táborban a gyerekek ókori görög, római, kelta mitológiai ismereteket kapnak, majd miután kiválasztják a kedvenc istenüket, hősüket, azokat építhetik meg robotokból. A kis herceg kalandjai tábor már valamivel kötöttebb, ugyanis abban az ismert regény szereplőit kelthetik életre.

Mindkét tábor helyszíne a Dóm téri könyvtár gyermekkönyvtár részlege és reggel 8 óra és délután 4 óra között biztosít elfoglaltságot a már nem is annyira kis gyerekek számára. Jelentkezni 5. osztályos kor felett lehet és 10 ezer forint a részvételi díj, amiért a gyerkőcöknek ebédet is biztosítanak a foglalkozások között. Egyéb részletek a könyvtár honlapján olvashatók.