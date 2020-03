Saját rablóbandát szervezett az asszonyharamia

Szerencsés Fekete Veron menyecskekorában saját zsiványbandával fosztogatta a tanyavilágot. Szerette a szép ruhákat, őt meg a férfiak – de nem ez volt vele a baj.

„Zsiványbandát szervezett, és férfiruhában bandája élén elcsatangolt egész Kistelekig. Amerre megfordult, ott a kifosztott tanyák hirdették, hogy Fekete Veron arra járt” – így ecsetelte lapunk 1911. augusztus 19-i cikke az alsótanyai asszonyharamia rémtetteit. Szerencsés Fekete Veron „számtalanszor volt rablással, gyilkossággal, sikkasztással, gyujtogatással vádolva”, de mindig megúszta. Mire cikkünk írása előtt rendőrkézre került, kiöregedett a csoportos fosztogatásból. – Kendnek sem ártana egy ilyen kis kéjutazás. Adja isten, hogy maga is ide kerüljön” – viccelődött a tanyaiakkal, amikor érte ment a rendőrség.

1893-ban már letartóztatták gyilkosságért, amikor harma­dik férjét is halva találták. Béreslegénye, Szűcs Antal ma­­gára vállalta a gyilkosságot. „A tanyavilág már ekkor (…) va­­lami földöntúli lénynek tartotta Fekete Veront, és a Szerencsés prédikátumot ajándékozta neki.” A „szoknyás Rózsa Sándor” két hold földet rá is íratott az összeharácsolt vagyonából, miután kiszabadult. Rendőrök vitték el akkor is, amikor a nyáron halva találták a Paplógó-féle pénzhamisító banda egyik tagját, utoljára hamis pénzt kínált a tanyaiaknak. Megírtuk, ta­­nyáján talált a rendőrség fotókat Veronról rovott múltú férfiakkal, „ötven szoknyát, harminc blúzt, huszonkét arany gyűrűt, tizenhat skatulya púdert, öt skatulya pirositót és nagyon sok selyemkendőt”. Most először börtönbe került három évre.

1918-ban megint írt róla a Délmagyarország, akkor kártyavetőként hálózta be következő, fiatal férjét. Tolvajok ta­lálkahelye volt a kocsmájuk, „pénzcsináló géppel” verte át a szegedieket. Megint kapott három és fél évet, 1927-ben pedig pénzhamisító bandát finanszírozott, és meghalt va­­laki. Közben eltemette ne­­gyedik férjét – eddigre már volt két bérpalotája Szegeden, hat kisebb háza Kisteleken és Sándorfalván. Utolsó fiatal férjét Sándorfalván szerezte, aki a világ legjobb asszonyának tartotta a félszemű Veront. Az idillt félbeszakította a pénzhamisító banda miatt kirótt két év, és az asszony nem tanult. 1932-ben megint hamis pénz miatt került börtönbe: ekkor 72 éves volt. Többet nem írt róla a Délmagyarország.