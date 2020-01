Sokat szépült Klárafalva az elmúlt esztendőben

Boros Zsolt, Klárafalva újonnan megválasztott polgármestere beszélt nekünk arról, hogy idén pályázati forrásból tervezik a játszótér, illetve a kerékpárút felújítását. Célja, hogy élhető falut teremtsen.

– Az októberi önkormányzati választás előtt kampányoltam azzal, hogy szeretném a játszóteret is felújítani. Igyekszem erre a pályázati forrást megnyerni, és részletekben vagy egészben megvalósítani ezt a projektet. Nem csupán játszóeszközöket szeretnénk, hanem egy parkot is kiépítenénk – mondta el lapunknak Boros Zsolt. Klárafalva új polgármestere hozzáfűzte, ezzel is a kisgyermekesek kedvében szeretne járni.

Elmondta, hogy sok az eladó telek és ház a településen, remélik, hogy a falusi csok keretében több család is vásárol majd ingatlant Klárafalván. A terveik között szerepel az is, hogy a Szegedtől induló kerékpárutat Ferencszállás irányába folytassák, illetve a település csatornarendszerét is felújítanák, erre szintén pályázati forrásokat keresnek.

Hangsúlyozta, hogy élhető falut szeretne, ahol mindenki jól érzi magát. Ehhez többek között nagyon fontosnak tartja a közösségépítést. Utóbbihoz kulturális programok szervezésére van szükség, amelyeket a Faluházban tudnak megrendezni.

Boros Zsolt arról is beszélt, amit még az előző polgármesternek sikerült megvalósítania: korszerűsítették a Faluházat, az épületre napelemeket szereltek, továbbá légkondicionáló berendezéseket.

– Sokat szépült a falu az első világháborús emlékművel is, amelyet tavaly adtak át egy ünnepség keretei között – tette hozzá Boros Zsolt.