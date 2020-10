Subasán a fejlesztésért, Alsóvároson az üzem ellen léptek fel

Jelentős lemaradásban vannak Kiskundorozsma kiskertes részei, a körzet képviselője most fejlesztési csomagot állított össze, ezt mutatta be szerdán. Alsóvároson viszont más a baj, hiába akadályozták meg évekkel ezelőtt a fémfeldolgozó megépítését, most elkezdődött a munka. A helyiek háborognak.

A város csaknem húsz éve engedélyezte, hogy állandó lakcímet létesíthessenek a dorozsmai kiskertekben élők. Viszont, ahhoz képest, hogy egyre többen költöznek például Subasára, ezeken a helyeken eddig nem történtek komolyabb fejlesztések, pedig nagy szükség lenne rájuk – mondta egy szerdai lakossági fórumon a térség önkormányzati képviselője. Mihálffy Béla hozzátette: a célja, hogy a következő ciklus uniós fejlesztései között szerepeljen Kiskundorozsma külső részének élhetőbbé tétele is. A lakossági fórumon többen is felszólaltak, jelentős részük egyetértett a képviselővel.

Nincs aszfaltút és busz

Sándor János, a Családok a Kiskertekért Egyesület elnöke egyebek mellett arról beszélt, hogy mivel már lakóépületnek minősülő házak vannak a területen, igénybe lehet venni különféle kormányzati támogatásokat, ami miatt jelentősen nőtt a lakosságszám. Ez viszont szerinte feladatot is jelent. Emlékeztetett ő is, hogy hiányoznak például az aszfaltutak, nincs csatornázás, csapadékvíz elvezetés és buszjárat sem. Szerinte a városnak kellene lépnie ebben, de a lakosságnak is részt kell vállalnia a beruházásokban.

20 éve várnak

Németh Katalinék már több mint húsz éve élnek a környéken, és ő is azt hangsúlyozta, hogy bőven lehetne mit fejleszteni. Emiatt egyébként meghívták a fórumra Nagy Sándor alpolgármestert is, aki viszont nem ment el a fórumra, és Németh Katalin szerint megüzente, hogy „a perifériákra nem nagyon szánnak pénzt”. Azt is elmondta, hogy nem irreális dolgokat kérnek a várostól, hanem csak azt, ami más hasonló területen is adott lehet.

Nem akarnak üzemet

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, sokáig azt gondolták az alsóvárosiak, hogy fellégezhetnek, miután 2014-ben mégsem sikerült megépítenie a fémfeldolgozó üzemét a GLB Kft.-nek a Vadkerti tér mellett, de rosszul hitték, ugyanis elkezdődött a területrendezés és a gyár épületének alapozása.

Fellázadtak a környéken élők, szerda estére lakossági fórumot hívtak össze, amin a cég vezetői is jelen voltak. Csaknem egy órán át vitatkoztak, mert a lakók szerint hiába ipari övezet ez a rész, akkor sem ide való az üzem. Szerintük a végső megoldás az lenne, ha lakóövezetté minősítenék a városnak ezt a részét is, de hiába hívták meg a körzet képviselőjét, az nem volt kíváncsi erre.

A cégvezetők megnyugtatásul elmondták, hogy az építkezés után senki sem érzékel majd semmit az üzemben zajló munkából, reggel 6 és délután 2 óra között dolgozik majd 120 személy a fémekkel. Kiderült, jövő júniusig két csarnokot húznak fel másfél milliárd forintból. A céget egyébként az algyői ipari parkból költöztetik be Szegedre.

A lakók szerint viszont elfogadhatatlan, hogy a vállalkozót nem érdekli a helyiek véleménye és érdeke, azt viszont nem tudták elérni a fórumon, hogy ne épüljön üzem. Annak látványterveit azonban hamarosan ismertetik az alsóvárosiakkal.