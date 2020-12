Száműzik a krétát a szentesi tantermekből

Informatikai eszközökkel gyarapodott három szentesi technikum, a beszerzések során laptopokat, tableteket és nagy méretű érintőképernyős digitális táblákat kaptak az iskolák. A fejlesztéseknek köszönhetően a legkorszerűbb oktatási módszerekkel várják majd a diákokat.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatásával, valamint a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum saját forrásaiból nyolcvankét számítógép, tíz laptop, huszonöt tablet, három interaktív kijelző, három projektor, valamint tizenhét érintőképernyős digitális tábla került három szentesi technikumhoz csaknem 87 millió forint értékben, a hírről közös sajtótájékoztatón számolt be Pintér Etelka, a Zsoldos Ferenc Technikum és Szakképző Iskola igazgatója, Somosné Puskás Krisztina, a Boros Sámuel Technikum igazgatója és Kovács Attila, a Pollák Antal Technikum igazgatója.

Mint Kovács Attila elmondta, ezekkel a fejlesztésekkel a legkorszerűbb oktatási módszerekkel várják a gyerekeket, száműzik a krétát a tantermekből.

– A jövő iskolájában feleltetésnél már nem hívjuk ki a diákot a táblához, hanem a felelő tanuló a padban, a saját tabletjén vagy telefonján oldja meg a feladatot, ami megjelenik a tévé óriási képernyőjén – fejtette ki a Pollák igazgatója.

Pintér Etelka hozzátette, nagy szükség van ezekre a eszközökre, hiszen a mai világban nemcsak az informatikusoknak kell informatikai kompetenciákkal rendelkezniük. Minden modern szakmában szükség van a naprakész számítógépes ismeretekre.

– Fontosak az okostáblák is, ezek ötvözik a hagyományos fehér táblák és a modern érintőképernyős monitorok előnyeit. Nincs krétapor, nem fogy ki a filctoll és a festék sem. A digitális oktatásban is segítséget nyújthatnak ezek a csúcstechnológiás eszközök, az oktatók nem csak jelenléti, hanem online élő órát is tudnak ezek segítségével tartani – magyarázta a Zsoldos igazgatója.

– A korszerű eszközök nagyban hozzájárulnak a diákok szakmai képzéséhez, élményszerű oktatásához – fűzte hozzá Somosné Puskás Krisztina.