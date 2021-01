Eladná az önkormányzat a Grünn Orbán-házat – Fotók

Továbbra is eladná az önkormányzat a Széchenyi tér 13. szám alatti házat, és ezt a döntést támogatta korábban a közgyűlés jog bizottsága is. Minimum 340 millió forintot kérnek érte, de a vevőnek sok mindenre figyelnie kell, ha fel akarja újítani az épületet.

Még tavaly derült ki, hogy a szegedi közgyűlés úgy döntött, eladják a Széchenyi tér 13. szám alatti Grünn Orbán-házat. A műemléket nyilvános li­­citen értékesítenék, és a pá­lyázati alapár 340 millió forint. Aki a legtöbbet ajánlja, azé le­­het. A jogszabályok szerint magánszemély és úgynevezett átlátható szervezet is megvásárolhatja. Utóbbi akár részvénytársaság is lehet. Azonban a korábbi pályázati kiírást néhány apróbb részletében mó­­dosítani kellett.

Az épület most az önkormányzat ingatlankezelő cége, az IKV Zrt. kezelésében van, ezért nekik írt egy levelet a helyszíni szemle után a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, ahol az örökségvédelmi osztály foglakozik a régi épületekkel.

Marad a homlokzat

Ebben egyebek mellett azt ír­­ták, hogy az utcai homlokzatot mindenképpen korhűen kell felújítani. Tehát nem lehet például ablakot befalazni, vagy újat vágni az épületre. Meg kell majd tartania a vevőnek a tető formáját, hajlásszögét is, csak korhű anyagokkal lehet felújítani, és hódfarkú cseréppel befedni. Az építésügyi hatóság szerint a belső udvart be lehet fedni üveggel, de az utcáról is látható felületekre nem lehet napelemeket szerelni. Azt is írták még, hogy a közösségi terek burkolásakor is „történeti” anyagokat kell felhasználni.

A vevőnek három éven belül fel kell újítania az ingatlant. Erre egyszer kérhet 1 éves ha­­lasztást. Az épületben a földszint teljes területét az üzletterek foglalják el. A pince állapota gyenge, rossz, az alapozáson vi­­szont meghibásodásra utaló repedések nem láthatóak. Az épület falazásának és szigetelésének állapota megfelelő, a födémeknél jelentős károsodásukra utaló behajlás nem tapasztalható. A tetőszerkezet kisebb javításra szorul, a tetőfedést le kell cserélni.

Drága a renoválás

Ezek alapján a műemlék épület felújítása nagyon sokba kerülne, ezért döntött az önkormányzat az értékesítés mellett. Legutóbb 2016-ban költött több tízmillió forintot akkori bérlője a Grünn Orbán-házra és berendezésére. Az az étterem 2018-ban zárt be a szakmában azóta is tapasztalható munkaerőhiány miatt.

A nevezetes Grünn Orbán-ház 1810-ben épült empire stílusban, Vedres István tervei alapján. Szeged legidősebb bérháza emeletes polgárház, földszintjén hosszanti dongaboltozattal. Itt, a földszinten üzemelt az első szegedi nyomda, amelyet 1801-ben alapított Grünn Orbán Fülöp.

Szeged: Eltűnő értékek

Az eladásra kínált ház védelme azért is különösen fontos, mert – ahogy megírtuk – tavaly szeptember elején lebontották a Hajós és a Liszt utca sarkán a helyi védettségű napsugaras házat. Szeged honlapján egyébként jelenleg 382 helyi egyedi védelem alá tartozó épület szerepel, és azokon kívül még húsz napsugaras ház, köztük még a Hajós utcai, már nem létező is.