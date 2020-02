Szegeden is bemutatták az autistákat segítő applikációt

Az önállóbb életvitelben segíti az autizmussal élő embereket a DATA mobilapplikáció, mellyel könnyebben intézhetik hivatali ügyeiket vagy tervezhetik meg napirendjüket az érintettek.

Egyedülálló, innovatív hazai digitális fejlesztés valósul meg az év végéig azzal a céllal, hogy az autista személyek minél önállóbb életet tudjanak élni, valamint integrációjukat is nagymértékben segíti, mindennapi életminőségüket pedig javítja. Ennek érdekében DATA néven, több mint 450 millió forint uniós forrás segítségével egy alkalmazást fejlesztett ki az Autisták Országos Szövetsége az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjával közösen.

– Egy keretrendszerben működik az applikáció, melybe személyre szabott tartalmakat lehet beletölteni, ami segíti az autizmussal élőt. Például az én fiamnak a napirendjét tudjuk megtervezni ezzel, hogy mikor megyünk iskolába, kivel és mivel megy, hogy délután megyünk-e mamáékhoz, ott ebédelünk-e, ha igen, ott meddig leszünk és mit csinálunk, hiszen ez mind fontos információ számára. Emellett számos kiegészítő funkciót is beépítettünk, vissza tudnak jelezni például, hogy egy adott élethelyzetben hogyan érezték magukat. Van benne listázó is, így ha képes elmenni egyedül bevásárolni, akkor ide be tudjuk írni neki, hogy mit kell vennie, így nem felejti el. Mintatartalmak is szerepelnek az appban, ezek pedig a banki, postai, kormányhivatali ügyintézését vagy az egészségügyi ellátást segítik. Lépéről-lépésre megmutatjuk, hogy hogyan tud pénzt felvenni a bankban – avatott be a legfőbb részletekbe Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke.

Mint mondta, ez közös eszköze lehet a társadalomnak, hiszen így az autisták környezetében lévő személyek, például az ügyintézők vagy a családtagok is jobban együtt tudnak majd működni a mindennapokban az érintettekkel. Most elindult egy tesztidőszak, közel ötszázan próbálják ki az appot, többek közt Szegeden is tesztelik, ezért workshopot tartottak a megyeszékhelyen szerdán. Megtudtuk, nyár végétől bárki számára elérhető lesz a DATA.