Szegediek is részt veszneka Budapest–Bamakón

Számos adományt juttatnak az afrikai rászorulóknak.

Partiscum Team Hungary név alatt két szegedi csa­pat is elindult a Budapest–Bamakón, az egyik egy Land Rover Discoveryvel, a fedélzeten Pápai Tamással és Szorcsik Péterrel. A másik egy Mitsubishi Pajero Apáti Bálint vállalkozóval, Neducza Radiszláv lo­­­gisztikussal és Szabó Roland ügyvezetővel. Utóbbitól megtudtuk, a 2003-as évjáratú, összkerékhajtású autóban egy 3,2 literes turbódízel dolgozik, 160 lóerővel, vagyis nincs „kihegyezve”, mint a mai motorok. Ekkora hengerűrtartalom már megbízható nyomatékot biztosít a terepjárónak.

Mint gyakorlatilag szinte minden induló, ők is alaposan hozzányúltak a Pajeróhoz, egyebek között megerősített rugókkal szerelték fel a futóművet. Vittek magukkal tartalék ge­­nerátort és önindítót, valamint plusz pótkereket is – van CB-rádiójuk és műholdas kapcsolatuk is. Rengeteg masszív tárolót alakítottak ki, és gondoltak arra is, hogy egy embernek maradjon fekvőhelye, ha nem is túl tágas, de pihenni lehessen benne. Adtak a külsőre is, fényhíd van az autó tetején.

Az autóval a 4×4 túra kategóriában indulnak, és sok tartós élelmiszert visznek a rászorulóknak. Sok adomány gyűlt össze, annyi, hogy azt nem is tudták volna magukkal vinni, így összegyűjtötték és elküldték Budapestre – a szervezők gondoskodnak majd a célba juttatásról. Szabó Rolandtól megtudtuk, készpénzadományt is kaptak, és jó hangulatú volt a szegedi rakparton megrendezett búcsú.