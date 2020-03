Szerbiában is regisztrálták az első fertőzöttet

Szerbiában is megjelent az új típusú koronavírus.

Pénteken az egészségügyi miniszter jelentette be, hogy Magyarországról hazatért szabadkai férfinál mutatták ki a vírus jelenlétét. Zlatibor Loncar egészségügyi miniszter pénteki belgrádi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a 43 éves férfi Budapesten a nővérénél járt, akinek már voltak vírusos tünetei, hazatérte után pedig saját magán is tapasztalta a fertőzés jeleit.

A csütörtök esti vizsgálatok péntek reggel erősítették meg, hogy a férfi az új típusú koronavírussal fertőződött meg, ezért a szabadkai kórházban különítették el. A következő lépésként visszakövetik, kik kerültek kapcsolatba a szabadkai férfival, hogy őket is kivizsgálhassák. Az egészségügyi tárca vezetője hozzátette, nincs ok pánikra, számítani lehetett arra, hogy miután a szomszédos országokban megjelent a vírus, Szerbiába is eljut. Az Egészségügyi Világszervezet belgrádi irodájának a vezetője az MTI-nek pénteken elmondta, a megelőzési intézkedéseket fokozták, az alapos kézmosás mellett elővigyázatosságból ajánlatos kerülni a kézfogást, az ölelkezést, valamint a szerbekre is jellemző üdvözlő puszikat.