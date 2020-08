Színház lett a rakpartból – Galéria

A nagy meleg ellenére sokan voltak kíváncsiak a Szegedi Nemzeti Színház, a Szegedi Kortárs Balett és a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeire, akik elfoglalták a Huszár Mátyás rakpartot szombaton délután.

Egyébként idén ez volt az utolsó ilyen rendezvény, majd kiderül, hogy jövőre folytatódik-e a hétvégi eseménysorozat. A lényeg, hogy most is minden volt, amit egy kultúrarajongó kíván. Aki akart, tanulhatott néptáncot, a gyerekek pedig rajzolhattak szinte bármire. A felnőttek Verdi, Weber operáit és más zeneszerzők darabjait hallgathatták.

Érdekes volt a színház jelmezraktára is, legalábbis az a része, amit most kihoztak a rakpartra. Az megint kiderült, hogy a kalapviselet és a nők együtt járnak, annak ellenére, hogy ezt már lassan száz éve nem nagyon látni az utcákon. Aki ugyanis odament a színházasokhoz, kalapokat próbálhatott fel.

Egy igazán meglepő dolgot is láttunk. Volt kiállítva néhány díszlet is: egy hatalmas oroszlán, egy kutya, egy ló és egy tehén, de ami ennél is sokkal meglepőbb, kiállítottak egy – szerintem rózsaszínű, vagy magenta – disznót, ami tulajdonképpen egy kanapé volt. Nem tudom, hogy ez a bútor melyik darabban szerepelt, de kiderítem, az biztos.