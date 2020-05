Szűkös: útban vannak az oszlopok Lesiben

Eleve szűkek az utcák a makói városrészben, de most még keskenyebbek lettek, miután az egyik távközlési szolgáltató új póznákat helyezett ki – panaszolta lapunknak egy ott lakó. Megnéztük, valóban szűkös a hely. A körzet képviselője türelmet kér, de azon lesz, hogy áthelyezzék az útban lévő oszlopokat.

– Miután a napokban ismét póznákat helyeztek ki, kész oszloperdő alakult ki. Se járda, se szilárd út, se csatornázás, csak oszlopok. Már a mentő, a tűzoltó se tud bejönni az utcákba – panaszolta lapunknak a makói Lesi városrész egyik lakója, Petróczy Gábor. Konkrét példaként megemlítette, hogy a Vasút soron a járdára állították a vezetéket tartó karót, a Lesi utca sarkán pedig úgy, hogy csak személyautóval lehet bekanyarodni, tehát például a kukásautó sem fér el.

Amúgy is szűkek az utak

Amikor a gonddal megkereste szerkesztőségünket, még javában folyt a munka. A városházán is jelezte aggodalmait, de amikor mi a helyszínre látogattunk, a telepítés már befejeződött. Végigmentünk a városréz főutcájának számító Vasút soron, bekukkantottunk a belőle nyíló kisebb utcákba is, és azt láttuk, valóban jó néhány új pózna áll az utak mentén. Bár akkor éppen nem volt forgalom, elképzelhető, hogy ezek közül egy-kettő valóban akadályozza a nagyobb járművek haladását, hiszen a városrészben egyébként is szűkek az utcák. Az szinte már csak ráadás, hogy a közlekedés amúgy is nehézkes a városrészben, szilárd burkolattal ugyanis csak a Vasút sor rendelkezik – az is gyenge minőségű.

Kiskertes övezetként indult fejlődésnek

Lesiről egyébként köztudomású, hogy nem számít lakóterületnek. Eredetileg csak kiskertek, nyaralók voltak a városrészben, de az elmúlt évtizedben sokan állandóra kiköltöztek ide, jelenleg is száz körüli az itt élők száma.

Tárgyaltak a céggel

A körzet önkormányzati képviselője, Székely Ildikó lapunknak azt mondta, tud a problémáról: többen keresték már személyesen, telefonon, sőt lakossági fórumon is felvetették már. Az ügyben az önkormányzat szakemberei több alkalommal egyeztettek a póznákat kihelyező távközlési szolgáltató képviselőivel, és azon igyekeznek, hogy az útban lévő karókat áthelyezzék. Erre azonban még várni kell, addig is a Lesiben élők türelmét kérik.