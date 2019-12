Tamás még sosem látott akkora tüzet, mint ami náluk volt

Szombat reggel Mártélyon, a Béke utcában porig égett egy asztalosműhely. A lángok a család házára is átterjedtek. Barátok, ismerősök és ismeretlenek siettek Sándor Tamásék megsegítésére. Az asztalosmester szabadidejében önkéntes tűzoltó. Sok tűz oltásánál segített már, de akkora tüzet, mint ami náluk tombolt, még soha életében nem látott.

– Szombaton kora reggel, fél 7-kor a műhely tűzjelző berendezésének hangjára riadtunk. Kiugrottam az ágyból, de a mű­­helybe már nem tudtam bemenni, mert térdig ért a füst. Ha bemegyek, megfojt a füst. Kaptam a poroltót, „belocsoltam”. Közben a feleségem telefonált a mártélyi önkénteseknek, akik 3 perc alatt ideértek – idézte fel Sándor Tamás asztalosmester.

Tamás felesége és egy szomszéd közben kiálltak az autókkal az utcára, hogy ne legyen semmi a tűzoltóautók útjában. A házaspár 11 éves fiát a szomszédok vették szárnyaik alá.

– Az önkéntes kollégák nekiláttak az oltásnak. Ahogy ők locsolni kezdtek, én a szomszédok segítségével építettem ki a tűzcsapról az alapvezetéket, hogy ezzel is előrébb legyünk. A hivatásosok is perceken belül itt voltak. Mivel a műhely tele volt fával, a tűz nagyon gyorsan átterjedt a tetőszerkezetre is – mutatta Tamás.

A házat három éve újította fel a család. Azon a részen, ahol most a tűz és az oltás miatt károk keletkeztek, pár napja fejezték be a tisztasági festést. A műhelyt és a házat ért kár megközelíti a 10 millió forintot. Az asztalosműhely po­­­rig égett.

– Nemcsak az én életem munkája, de édesapámé is oda lett. Miután meghalt, én vittem tovább a mesterséget. Most a nulláról kell kezdeni mindent. A fiatal férfi mutatta, a gé­­pek összeégtek, az öntöttvas részek megrepedtek. Oda van az állványos cirkula, a kü­­­­lön­féle gyalugépek, a szalagcsiszolók, a marógép, és a kéziszerszámok is.

– A tűz után legalább ötvenen jöttek segíteni. Olyanok is, akiket nem ismertem. Mentették a bútorokat, segítettek a törmelék eltakarításában. Nagyon hálásak vagyunk az összefogásért.

A mártélyi önkormányzat gyorssegélyt adott a családnak, a polgármesteri hivatalban adománydobozt állítottak. Nyitottak egy számlát is, ahová utalni lehet a családnak: 57400262-18983766. IBAN szám külföldről történő utalás esetén: HU36 5740 0262 1898 3766 0000 0000.

Akiknek esetleg vannak asztalosműhelybe va­­ló, feleslegessé vált gépeik, eszközeik, azt is szívesen fogadná Sándor Tamás, hogy újra dolgozni tudjon.