Tanulságos év Földeákon

Sikeres, ugyanakkor sok szempontból tanulságos volt a 2019-es év Földeákon a falu polgármestere, Hajnal Gábor szerint. A község lakói most a sportcsarnok épülését várják.

– Tanulságos év volt – mondta 2019-ről Hajnal Gábor, Földeák polgármestere. A helyhatósági választásra célzott, amelyet ugyan megnyert, mi több, egy kivétellel az új testület is az őt támogató képviselőkből áll, a kampány azonban megviselte. – Ez volt az ötödik kampányom. Korábban Óföldeákon volt részem megmérettetésben, egy ciklussal ezelőtt pedig már Földeákon, de az is teljesen korrekt volt: az akkor hivatalban lévő polgármester az eredményeit hangsúlyozta, én meg arról beszéltem, milyen új lehetőségeket tudok hozni a falunak – emlékezett.

Most másként történt, mert a testületen belül egy csoport más irányítást szeretett volna, és vetélytársként elindult a polgármesteri tisztségért Hajnal Gábor unokatestvére is. Mindez furcsa helyzetet eredményezett a családon belül.

– Érdekes volt azzal szembesülni, hogy kik fordulnak ellenem – jegyezte meg. Úgy érzi, azóta szerencsére lecsillapodtak a kedélyek. A községházáról végül nem ment el senki, ő sem vált meg senkitől.

Egyébként eredményes volt az óesztendő. Megújult a bölcsőde, az óvoda, az idősek napközi otthona és az egészségház is. Ezekhez a beruházásokhoz összesen 60 milliós önerőre is szükség volt. Ezt – mondja Hajnal büszkén – hitel nélkül sikerült megoldaniuk. Ugyancsak átadás előtt áll az új piactér, amely a kivitelező adminisztratív hibájából nem készült még el teljesen. És kaptak a falu önkéntes tűzoltói egy új tűzoltókocsit egy határon átnyúló pályázat sikerének köszönhetően. A listán szerepel még a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, egy szabadidőpark létesítése és egészségügyi műszerek beszerzése is.

Az idei esztendő legnagyobb beruházása a régóta várt sportcsarnok megépítése lesz. A beruházó nem az önkormányzat, Hajnal Gábor azonban úgy tudja, a munkálatok indulásához nélkülözhetetlen közbeszerzési eljárás már folyik. A település további tervei között pedig út- és járdaépítések, illetve a polgármesteri hivatal modernizálása szerepel.