Tolerancia kellene és türelem

A kerékpárosok viszonya a gyalogosokhoz és az autósokhoz örökzöld téma, ezúttal Nagy Andrással, a Szegedi Kerékpáros Sport Club tagjával, a Kossuth Lajos sugárúti bicikliüzlet vezetőjével jártuk körbe. Állítja: toleranciával és türelemmel sok feszültség feloldható, illetve be sem következik.

A kerékpáros-gyalogos kérdésről a közelmúltban írtunk, hangsúlyozva: a közöttük kialakult feszültségekről, konfliktusokról nem mindig tehetnek, nem mindig ők az okozói, mert a bicikliutakat sok helyen Szegeden – ez más településekre is igaz – úgy alakították ki, hogy kódolva van a verbális és a valódi összeütközés. Mindenki találkozhat azzal, ahogy kerékpárutakat festékkel „építettek”, a legegyszerűbb, de messze nem a legjobb megoldással megfelezték a járdákat.

Közlekedési tápláléklánc

– A kerékpárosok a legsérülékenyebbek, ők vannak a közlekedési tápláléklánc legalján – jelentette ki, majd rögtön magyarázta is Nagy András, a Szegedi Kerékpáros Sport Club tagja, a Kossuth Lajos sugárúti bicikliüzlet vezetője.

– Ha gyalogos és biciklis ütközik, az utóbbi jóval nagyobbat, magasabbról esik, valószínűleg jobban meg is sérül. Nagyon ingatag a helyzetük, a legkönnyebben fellökhetők. És legyünk őszinték: a versenyzőket, vagy a kerékpározást komolyan, komolyabban vevőket leszámítva szinte senki sem visel sisakot és egyéb védőfelszerelést. Súlyosabb sérülést is könnyebben szednek össze, esésnél a fej biztosan odacsapódik az aszfalthoz – sorolta, azt is elmondva: többféle tapasztalattal rendelkezik, több oldalról látja a közlekedésben résztvevőket, rendszeresen gyalogol, kerékpározik és autózik.

Takaréklángon

A sportklub most takaréklángon üzemel, a nagyobb aktivitáshoz egy főhadiszállás, olyan helyiség kellene, ahol összegyűlhetnek és a kerekeseknek a biztonságos közlekedés elsajátításában, az arra való fokozott figyelésben is segíthetnének.

– Egyébként is nem a profi versenyeztetésre, hanem a gyerekekre, a fiatalokra kihegyezve, a szabadidősportra koncentrálunk főként – közölte.

– A közlekedésben, nemcsak a bicikliseknél, a legfontosabb a tolerancia, a türelem és az intelligencia is elengedhetetlen. Mert valljuk be, mindannyian tilosba tévedünk olykor: olyan zebrán hajtunk át kerékpárral, ahol nincs biciklisáv. Felhajtunk az úttestről a járdára, vagy gyalogosként tévedünk a kerékpár­útra, megyünk át piros jelzésnél az úton. Ilyenkor egy intéssel köszönjük meg, hogy átengedett, vigyázott ránk, egyben azt is jelezve, tudjuk, mi hibáztunk – mondta Nagy András.

Építés, kialakítás

Fontos kérdés a kerékpárutak kialakítása is – jelentette ki Nagy András.

– Nálunk sok helyen festékkel „építettek”, ahol pedig valóban építettek, sokáig nem volt jellemző, hogy megfelelő alappal, betonalappal látták volna el, az aszfaltréteg hamar megtöredezett és több helyen kihajtottak belőle a növények. Hollandiá­ban a járda, a bicikliút és az úttest között is szintkülönbség van. Szegeden is láthatunk olyan megoldásokat, hogy a járdát és a kerékpárutat sávval választják el, arra kellene törekedni, hogy minél több ilyen, vagy ehhez hasonló legyen – vázolta a helyzetet.