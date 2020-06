Új eszközöket kapnak a játszóterek

A járványhelyzet alatt sem áll meg minden Domaszéken, a be­­ruházások, a fejlesztések a saját ütemükben zajlottak.

– Önkormányzatunk a Leader-program „Helyi, civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra nyújtott be sikeresen támogatási kérelmet, amelynek keretében a település két játszóterét, az Úttörő és a Dankó teret kívánjuk fejleszteni – mondta Sziráki Krisztián. A te­lepülés polgármestere hangsúlyozta, a játszóterek eddig csak az egészen kicsi gyermekek számára biztosítottak kikapcsolódá­si lehetőséget, ezért az Úttörő téren nemrég kialakítottak egy olyan fitneszparkot is, amit a felnőttek és a fiatalok is használhatnak.

Bíznak abban, hogy a telepí­tett ötszögletű erősítő és nyújtó sportállvány, a párhuzamos sport­­korlát, a dupla ferde has­pad, a hasizom-erősítő és húzódzkodóállvány, a kombinált váll- és mellizom-erősítő lehúzó-toló gép, valamint az evezőgép se­­gítségével a testmozgás változa­tosságát is tudják segíteni. Az Úttörő téri fejlesztés részeként a fitneszeszközök mellett elhelyeztek egy kombinó várat, egy fészekhintát ovális kosárral, va­­lamint egy rugós játékot is be­­szereztek.

A Dankó téri játszótérre várhatóan június közepéig kerülnek ki a sokak által várt új eszközök: egy kombinó vár, a négyüléses lengőhinta két bébi- és két lap­­hintával, a rugós játék és a babaház. A fejlesztés teljes költségvetése közel 8 millió forint, a megvalósításhoz elnyert támogatás 4 millió 980 ezer forint.