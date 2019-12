Új mobilapp segíti a kormányablakos ügyintézést

Kormányablak nevű alkalmazást indított a kormány, amit az Apple Store és a Google Play áruházból is ingyenesen le lehet tölteni.

Az applikáció térképen jeleníti meg az ország valamennyi kormányablakát, s tájékoztatja a felhasználót arról, hogy az adott ügytípust mennyi idő alatt tudja elintézni a hozzá közel eső kormányablakban – jelentette be a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára.

Tuzson Bence közölte, ebben az alkalmazásban szinte minden ügytípust ki lehet választani. A sajtótájékoztatón saját telefonján tesztelte az applikációt, majd elmondta, a gépjármű-ügyintézések esetén a térkép az ország döntő többségében zöld jelzést mutatott, vagyis azt az ügytípust 15 percen belül el lehet végezni a legtöbb kormányablakban. A leterheltségtől függően az alkalmazás narancssárga, illetve piros színnel jelölni, ha a várakozási idő hosszabb. Kiderült, a rendszer 5 percenként frissíti az adatokat.

Kiemelte, azt várják ettől az alkalmazástól, hogy segít a magyar embereknek abban, hogy minél gyorsabban tudják intézni az ügyeiket. Hozzátette, ez az alkalmazás 1.0-ás verziója, vagyis lesznek további fejlesztéseik is, így jövőre például megoldják azt, hogy az appon keresztül rögtön sorszámot is lehessen húzni. Tehát ha a felhasználó bemegy a kormányablakba, a sorszáma rögtön fel is villanna a képernyőn és azonnal megkezdhetné az ügyintézést, mivel a program azt is kiszámolná, mennyi idő alatt jut el a kormányablakba. A további fejlesztések közé sorolta Tuzson, hogy a jövőben ügyet is lehessen az alkalmazáson keresztül intézni, többek közt személyi igazolványt igényelni.