Újabb testvértelepülési kapcsolatot terveznek

Bár egy romániai községgel már tart testvértelepülési kapcsolatot Algyő, most újabb, magyarlakta várossal, Székelyhíddal szeretnének együttműködni. Az első egyeztetés már meg is történt, az eredményekről kérdeztük Molnár Áron polgármestert.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány egy fajgyűlölő politikusért kampányol

Hamarosan testvértelepüléssé válhat Algyő a romániai Székelyhíddal, erről egyeztetett Molnár Áron polgármester a napokban a Bihar megyei település vezetőjével, Béres Csabával. Egy közös ismerősük révén jött létre a kapcsolat, amelyet magasabb szintre szeretnének emelni.

– Ez most egy informális találkozó volt, amely azzal zárult, hogy biztosan testvértelepülésekké szeretnénk válni, hiszen nagyon sok hasonlóság van Algyő és Székelyhíd között. Ott is van fürdő és számos érdekes program, amelyek közül több nálunk is jó gyakorlat lehet a jövőben. Nagyon megtetszett a város, amelynek vezetőjével közös táborok és események szervezéséről is egyeztettünk. Emellett pedig támogatni is tudja Algyő a romániai, de szinte színtiszta magyarlakta várost – avatott be a részletekbe Molnár Áron.

Algyő polgármestere elmondta, most mindkét település képviselő-testülete elé terjesztik a partnerséget, és ha a képviselők is támogatják a kezdeményezést, akkor hivatalossá teszik a testvéri kapcsolatot. Beszámolt arról is, hogy augusztus végén ismét meglátogatja a 230 kilométerrel odébb fekvő várost, ugyanis meghívást kapott a felújított színház átadására, amelyre az algyői képviselőket is magával hívja.

Molnár Áron megjegyezte, bár már van egy Romániában lévő testvértelepülésük, Újvár, ez azonban nem gátolja a mostani partnerség létrejöttét. Ráadásul az elmúlt években megváltozott a kapcsolattartásuk a Temes megyei községgel, amelyet az ottani településvezetés átrendeződése okozhatott.

Székelyhídról egyébként azt érdemes tudni, hogy neve ellenére nem Székelyföld fenyvesei és hegyormai között fekszik, hanem Románia legnyugatabbi, alföldi határátkelő városa. A neve onnan ered, hogy az első lakosok betelepített székelyek voltak. Most körülbelül 7 ezren lakják. Több nevezetessége is van, például egy Turul-szobor, valamint az érmelléki történelmi, régészeti és néprajzi gyűjtemény, de a borospincéi is igen kedveltek, ahova még Ady Endre is gyakran visszajárt.